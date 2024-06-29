Уперше Національний молитовний сніданок пройшов під патронатом Зеленського

Зеленський заявив, що буде перемога всіх людей на землі, коли Україна виграє

У молитовному сніданку взяли участь представники різних країн та різних спільнот

Зеленський заявив, що буде перемога всіх людей на землі, коли Україна виграє, водночас все людство може програти, якщо Росія візьме гору. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками Національного молитовного сніданку, який відбувся під його патронатом.

«Ми всі тут люди різні. Це факт. І можуть бути різними наші погляди, і ми йшли різними шляхами. У нашому молитовному сніданку беруть участь представники різних країн та різних спільнот. Але є те, чим ми всі безперечно поєднані. І це – наше прагнення зберегти найсвітліше в людях та в нашій країні – вистояти у страшний час війни», – сказав очільник України.

Президент додав, що буде перемога всіх людей на землі, коли Україна виграє, і що саме все людство може програти, якщо Росія візьме гору.

«Зараз, у цій війні, ми захищаємо цінності, які близькі кожній нормальній людині – усім, хто поважає життя, хто цінує сім’ю, і хто радіє, коли бачить, як діти радіють, і коли діти можуть жити – і не просто жити, а саме так, як вони про це мріють – зі своїми рідними, у своєму домі та в безпеці. І разом ми можемо все це забезпечити – разом, хоч би якими різними ми були. Бо сказано: «І якби хтось напав на одного, то удвох вони зможуть протистояти йому: навіть нитка, скручена втричі, не скоро порветься», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, на молитовному сніданку Зеленський заявив, що за посередництва Ватикану з російського полону звільнено двох українських священників: «Цими днями ми змогли виконати завдання, яке здавалося багатьом майже нездійсненним. Ми повернули з російського полону і 90 наших воїнів, і десятьох цивільних людей. І серед них християнських священників – Богдана Гелету та Івана Левицького. Вони зараз перебувають тут, із нами».

До слова, вчора, 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял.

Раніше, 25 червня, ще 90 українців повернулися додому з російського полону. Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Згодом представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що 53-й обмін військовополоненими із РФ ще не завершено, найближчим часом повідомлять додаткову інформацію.

До слова, країни-учасниці Глобального саміту миру розробили новий механізм повернення українців з Росії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. «Незабаром з'явиться новий механізм повернення цивільних громадян України», – розповів омбудсмен. Також уповноважений додав, що під час саміту миру було порушено питання повернення українських дітей та військовополонених.