На Житомирщині загинуло двоє дітей: бавилися із сірниками

Поруч із ліжком на місці події рятувальники помітили використані сірники

В с. Копище Олевського району на Житомирщині загинули двоє дітей через пожежу. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, 5 січня близько 17:00 до Служби порятунку «101» від центру екстреної медицини надійшло повідомлення про пожежу і постраждалу дитину. Для з’ясування обставин загоряння на місце події



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Поруч із ліжком на місці події рятувальники помітили використані сірники

В с. Копище Олевського району на Житомирщині загинули двоє дітей через пожежу. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, 5 січня близько 17:00 до Служби порятунку «101» від центру екстреної медицини надійшло повідомлення про пожежу і постраждалу дитину. Для з’ясування обставин загоряння на місце події виїхала оперативна група Олевського районного сектору Управління ДСНС у Житомирській області.

Як з’ясувалося, того вечора господар був на роботі, а його дружина пішла поратися по господарству та залишила на ліжку двох дітей. Тримісячна донька у цей час спала, а півторарічний хлопчик грався. За кілька хвилин жінка повернулася, однак, коли відкрила вхідні двері сильне задимлення не дало їй змоги потрапити в оселю. Перелякана мати покликала на допомогу сусідів, які самостійно загасили пожежу, не викликаючи підрозділи ДСНС. У напівобгорілому ліжку були виявлені тіла двох дітей, яких врятувати уже не вдалося.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено ліжко та обвуглено стіни в кімнаті помешкання. Поруч із ліжком на місці події рятувальники помітили використані сірники. Ймовірно, займання сталось через дитячі пустощі з вогнем. Остаточні обставини пожежі наразі встановлюють фахівці.