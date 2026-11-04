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Україна та Польща відновили пошуки у Пужниках: шукають останки загиблих у 1945 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна та Польща відновили пошуки у Пужниках: шукають останки загиблих у 1945 році
Хрести на цвинтарі в Пужниках
фото: «Суспільне Тернопіль»

Пужники – колишнє село на Тернопільщині, де в період між світовими війнами компактно мешкали представники польського етносу

З 4 по 10 листопада на території колишнього села Пужники (нині у межах села Садове Коропецької селищної громади Чортківського району Тернопільської області) проводитимуться пошукові дослідження останків мешканців села, які загинули у лютому 1945 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

«Дослідження здійснюватиме товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціалізована установа «Волинські старожитності» за участі польських фахівців – співробітників Поморського медичного університету в Щецині, а також представників фундації «Свобода і Демократія», Інституту національної пам’яті Республіки Польща. Пошукові дослідження є частиною виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань», – йдеться у повідомленні.

Український інститут національної пам’яті залучає фахівців івано-франківського комунального підприємства «Пам’ять» для забезпечення фахового нагляду та консультування при проведенні робіт.

Пужники – колишнє село на Тернопільщині, де в період між світовими війнами компактно мешкали представники польського етносу. У лютому 1945 року Пужники зазнали збройного нападу. За даними архівних джерел, частина мешканців села трагічно загинула, а саме село було спалене.

У червні 1945 року мешканців Пужників було переселено до Польщі (населені пункти Немисловіце та Ратовіце). У 1949 році радянська влада ліквідувала село. Територія колишнього села Пужники надалі залишалася незаселеною і поступово заросла лісовими насадженнями.

Нагадаємо, у квітні-травні 2025 року відбулися ексгумаційні дослідження. Було знайдено останки 42 осіб, а у вересні 2025 року їх урочисто перепоховано на території старого кладовища колишнього села Пужники. У церемонії перепоховання взяли участь делегації України та Республіки Польща.

Як повідомлялося, у червні українсько-польська експедиція на місці колишнього села Пужники на Тернопільщині не виявила масового поховання загиблих у лютому 1945 року – попри закладення близько 50 розвідкових траншей.

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Теги: Український інститут національної пам'яті Тернопільщина

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