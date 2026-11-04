У більшості регіонів України скасовано аварійні відключення світла

За словами «Укренерго», ситуація в енергосистемі залишається складною

Енергетики частково стабілізували ситуацію в енергосистемі після вчорашніх масованих російських атак. У більшості регіонів, зокрема й у Києві, скасовано аварійні відключення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що у низці регіонів стало можливим повернення до графіків погодинних відключень світла.

«Водночас ситуація в енергосистемі залишається складною, особливо у Києві та Київській області. Усі залучені служби працюють скоординовано, щоб якнайшвидше подолати наслідки атак та стабілізувати електропостачання. Наразі аварійні відключення продовжують діяти лише у Харківській області», – йдеться у повідомленні.

Компанія підкреслила, що через нові російські обстріли та попередні пошкодження знеструмленими залишаються споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи, зважаючи на безпекову ситуацію.

«Через наслідки російських атак у частині регіонів сьогодні вимушено діють графіки погодинних відключень обсягом до 4 черг, а для промисловості – графіки обмеження потужності. Ситуація в енергосистемі може змінюватися, зокрема через нові атаки. Просимо споживати електроенергію економно та стежити за оновленнями на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу», – наголосило «Укренерго».

Нагадаємо, російська терористична армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України – об’єкти генерації, де виробляється електроенергія, та підстанції, через які вона передається споживачам.