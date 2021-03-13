У Дніпрі п'яні пасажири таксі побили водія та поїхали кататись на його авто

Коли таксист повідомив, що відмовляється везти п'яних, один із замовників побив його

У Дніпрі днями до міліції надійшло повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем таксиста Daewoo Nexia, який приїхав на виклик клієнтів.

Про це пишуть «Вартові Еспресо» у Telegram-каналі.

Патрульні виявили вказаний транспортний засіб на вулиці 20-річчя Перемоги та зупинили його. За кермом перебував громадянин з ознаками алкогольного сп'яніння. А в салоні були жінка та чоловік, який тримав таксиста.

Останній пояснив, що приїхав близько перші години ночі на виклик на вулицю Немировича-Данченка. До авто сіли два чоловіки та жінка.

Усі були нетверезі та поводилися неадекватно. Коли таксист повідомив, що відмовляється везти їх, один із замовників побив його.

Потім разом із товаришем затягнув водія на заднє пасажирське сидіння, а сам сів за кермо автомобіля й поїхав у невідомому напрямку.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та доставили усіх трьох громадян до відділку поліції для з'ясування усіх обставин. Кривдника потерпілого затримано в порядку ст. 208 КПК.