У Херсоні чоловік, якого дружина залишила з дітьми, змушений був звернутися до поліції

31-річна співмешканка покинула на нього двох своїх доньок віком 8та 1 рік, а сама пішла з подругами і чотири доби не з’являється вдома

До поліції Херсона зателефонував 37-річний чоловік і повідомив, що його 31-річна співмешканка покинула на нього двох своїх доньок віком 8 та 1 року, а сама пішла з подругами і чотири доби не з’являється вдома, на зв'язок не виходить.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Херсонській області.

На виклик відреагували працівники сектору протидії домашньому насильству районного управління ГУНП. Заявник пояснив, що співмешканка веде аморальний спосіб життя і часто кидає на нього дітей, молодша дівчинка є спільною дитиною пари. Чоловік про дітей дбає, але нині вже не може самостійно вести господарство, працювати і доглядати за дівчатками.

Як повідомляє поліція, діти доглянуті, всі умови для їх розвитку є, чоловік добре піклується про дівчат. Правоохоронці намагалися зв’язатися з жінкою і це їм вдалося. Вона пояснила, що відсутня у справах і навіть не поцікавилася, як почуваються її доньки і чи все з ними добре.

Коли жінка прийшла додому, вона була з ознаками алкогольного сп’яніння, поводилася зухвало з поліцейськими та співмешканцем. На дітей мати уваги не звертала. Стало відомо, що жінка вже притягалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання обов’язків по догляду за дітьми.

З жінкою працівники поліції провели профілактичну бесіду і повторно склали адмінпротокол за ст.184 "Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правоохоронці повідомили про подію до служби у справах дітей.