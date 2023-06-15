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НАБУ оголосило в розшук екснардепку Королевську

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
НАБУ оголосило в розшук екснардепку Королевську
На сайті МВС Наталія Королевська вказана, як «особа, яка переховується від органів досудового розслідування»
фото: МВС

Датою зникнення екснардепки Королевської вважається 22 лютого 2023 року

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку України від фракції ОПЗЖ Наталію Королевську. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Королевську внесли до списку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. Королевську звинувачують за ч. 1. ст. 366-2 Кримінального Кодексу України – це умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі дані відрізняються від достовірних на 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на 2023 рік це від 1,3 млн грн до 5,3 млн грн). Ця стаття передбачає штраф, або громадські роботи, або обмеженням волі до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Запобіжний захід до Королевської не застосовувався. Датою її зникнення вважається 22 лютого 2023 року.

Нагадаємо, що 17 лютого Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Наталії Королевській про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Слідство встановило, що народна обраниця не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, вона «забула» про майно у Російській Федерації: житловий будинок площею 120,1 кв. м та земельну ділянку площею 1,13 га. Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн. 

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Теги: НАБУ Наталія Королевська розшук

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