Ворог обходить Велику Новосілку, щоб перерізати важливу дорогу

Росіяни напередодні провели ряд атак із залученням бронетехніки біля Великої Новосілки

Напередодні росіяни здійснили ряд штурмових дій на схід та північний схід від селища Велика Новосілка, обходячи місто, щоб перерізати дорогу на Богатир. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

«Основні зусилля противник прикладає на Роздольне, де сьогодні за підтримки 5 ОВТ було закинуто десант чисельністю більше взводу, а також західніше Новодонецького, де кацап провів механізовані атаки», – повідомили у проєкті.

Повідомляється, що на цьому напрямку ворог мав тактичний успіх, але точну та підтверджену інформацію буде відомо протягом кількох наступних днів.

«Даний маневр противник виконує для того, щоб обійти Велику Новосілку з півночі та перерізати дорогу на Богатир. Відомо, що для штурмових дій залучений спецназ «главного розвєдовального управлєнія гєнерального штаба РФ». Це свідчить про бажання ворога досягнути швидкого результату та можливий брак резервів на відтинку», – йдеться у повідомленні DeepState.

Нагадаємо, раніше аналітики повідомляли, що росіяни окупували Нову Іллінку.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів повідомлялось, що окупанти активно тиснуть на місто Курахове, щоб захопити його до зими.

До слова, росіяни змогли повністю окупувати село Іллінка, яке знаходиться в безпосередній близькості до міста Курахове. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState на своїй сторінці в Телеграм.

Також проєкт DeepState повідомляв напередодні, що росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках.