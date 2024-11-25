Втрати ворога станом на 25 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1610 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 25 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 25 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 25 листопада втратила:

особового складу ‒ близько 732350 (+1610) осіб,

танків ‒ 9429 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 19236 (+27) од,

артилерійських систем – 20787 (+22) од,

РСЗВ – 1254 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19480 (+114),

крилаті ракети ‒ 2764 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29948 (+84) од,

спеціальна техніка ‒ 3681 (+2).

Втрати ворога у війні станом на 25 листопада 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 листопада:

В Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – шість суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – п'ять суден, з них чотири рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 25 листопада інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1006-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, українські військові просунулися біля Суджі в Курській області. Разом з тим фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Покровська, Вугледара та Великої Новосілки.

До слова, як повідомили аналітики проєкту Deep State, російські війська 25 листопада на човнах здійснили висадку через річку Оскіл південніше Новомлинська Харківської області.