Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 25 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 25 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1006-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1610 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 25 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 25 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 25 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько 732350 (+1610) осіб,
  • танків ‒ 9429 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19236 (+27) од,
  • артилерійських систем – 20787 (+22) од,
  • РСЗВ – 1254 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19480 (+114),
  • крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29948 (+84) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3681 (+2).
Втрати ворога у війні станом на 25 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 25 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 листопада:

  • В Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – шість суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – п'ять суден, з них чотири рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 25 листопада
Активність флоту окупантів станом на 25 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1006-й день повномасштабної війни в Україні. 

Нагадаємо, українські військові просунулися біля Суджі в Курській області. Разом з тим фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Покровська, Вугледара та Великої Новосілки.

До слова, як повідомили аналітики проєкту Deep State, російські війська 25 листопада на човнах здійснили висадку через річку Оскіл південніше Новомлинська Харківської області.

Читайте також:

Теги: окупанти втрати Генштаб війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Донеччині під час обстрілу загинула дитина
На Донеччині росіяни вбили 11-річну дитину
21 листопада, 06:03
Організація UK Women in Defence щороку відзначає жінок за внесок у захист Сполученого Королівств
Посол Великої Британії вручив нагороду українським військовослужбовицям
20 листопада, 12:34
Триває 999-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 18 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
18 листопада, 07:48
Трамп має намір фундаментально переглянути співпрацю з союзниками по НАТО
Що передбачає мирна угода Трампа для України: версія CNN
17 листопада, 18:26
Ситуація на фронті станом на 17 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2024 року
17 листопада, 00:00
Герой України Юрій Жуковець: Наші люди стримували ворога, а населення Курщини опору нам не чинило
Герой України Юрій Жуковець: Наші люди стримували ворога, а населення Курщини опору нам не чинило країна героїв
12 листопада, 14:00
Звіт ISW про ситуацію на фронті
Війська росіян просунулись одразу на кількох напрямках – карти ISW
4 листопада, 05:22
Зеленський повідомив, що українським військовим потрібна додаткова зброя
Південна Корея отримає від України детальний запит про зброю – Зеленський 
31 жовтня, 17:47
Нардепка Євгенія Кравчук дала поради тим, хто хоче працювати в ЄС після вступу України
«Слуга народу» хоче обмежити право обиратися для чоловіків, що пересиджують війну за кордоном
25 жовтня, 15:15

Події в Україні

Харків створить «острів енергетичної системи», аби не залежати від відключень
Харків створить «острів енергетичної системи», аби не залежати від відключень
Начальник Генштабу розповів, як ЗСУ зірвали плани ворога на запорізькому напрямку
Начальник Генштабу розповів, як ЗСУ зірвали плани ворога на запорізькому напрямку
Втрати ворога станом на 25 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Начальник Генштабу розповів, як Україна розв'язуватиме проблему із СЗЧ
Начальник Генштабу розповів, як Україна розв'язуватиме проблему із СЗЧ
Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який можливий залп «Калібрів»
Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який можливий залп «Калібрів»
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
16K
Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі
16K
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
16K
Командир одного з батальйонів «Азова» розповів, як побратими називають Редіса
12K
Скільки українців повернулися в окупований Маріуполь: нардеп озвучив жахливі цифри

Новини

Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Сьогодні, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
Вчора, 23:35
Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua