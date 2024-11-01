Росіяни заявили про втрату чергового літака Су-34
Генеральний штаб Збройних сил України поки не підтверджував ураження російського літака
Сьогодні, 1 листопада, Росія втратила черговий винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє російський воєнкор, який тісно пов'язаний з авіаційною сферою у РФ.
Наразі невідомо, де саме зазнав краху російський винищувач. Варто зазначити, що Генеральний штаб Збройних сил України поки не підтверджував ураження літака.
Нагадаємо, український літак F-16, ймовірно, збив російський винищувач Су-34. Якщо ця інформація підтвердиться, це стане першим випадком, коли російський пілотований винищувач був знищений літаком, наданим Україні західними партнерами.
До слова, виробництво новітніх винищувачів Су-57 Felon у Росії зупинилося. Причиною стали санкції США та союзників.
Як повідомлялося, на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ було вперше в історії уражено багатоцільовий винищувач Су-57.
Коментарі — 0