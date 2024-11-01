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Росіяни заявили про втрату чергового літака Су-34

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни заявили про втрату чергового літака Су-34
Ворог не вперше втрачає Су-34 за час повномасштабної війни проти України
фото з відкритих джерел

Генеральний штаб Збройних сил України поки не підтверджував ураження російського літака

Сьогодні, 1 листопада, Росія втратила черговий винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє російський воєнкор, який тісно пов'язаний з авіаційною сферою у РФ.

Наразі невідомо, де саме зазнав краху російський винищувач. Варто зазначити, що Генеральний штаб Збройних сил України поки не підтверджував ураження літака.

Російський воєнкор Fighterbomber натякнув на втрату чергового літака
Російський воєнкор Fighterbomber натякнув на втрату чергового літака
скріншот

Нагадаємо, український літак F-16, ймовірно, збив російський винищувач Су-34. Якщо ця інформація підтвердиться, це стане першим випадком, коли російський пілотований винищувач був знищений літаком, наданим Україні західними партнерами.

До слова, виробництво новітніх винищувачів Су-57 Felon у Росії зупинилося. Причиною стали санкції США та союзників.

Як повідомлялося, на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ було вперше в історії уражено багатоцільовий винищувач Су-57.

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Теги: Генштаб літак винищувач росія

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