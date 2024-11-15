Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2024 року

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили десять атак окупантів

Протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України 45 авіаударів, скинули 87 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 400 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку було ліквідовано понад 300 окупантів.

На Харківському напрямку

Противник чотири рази марно штурмував позиції наших підрозділів у районі Тихого та Вовчанська. Водночас авіація ворога завдала удару двома авіабомбами по населеному пункту Слатине.

мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії біля Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. Українські захисники зупинили всі десять ворожих атак.

мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Катеринівка, Дружелюбівка, Невське, Терни та Торське. Також на цьому напрямку ворог завдав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією в районі Серебрянського лісу.

мапа: deepstatemap

На Краматорському напрямку

За підтримки авіації ворог штурмував наші позиції поблизу Предтечиного. Сили оборони зупинили всі атаки загарбників.

мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Завдаючи авіаційних ударів на Торецькому напрямку, росіяни десять разів штурмували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка. Тут всі атаки також завершились невдачею для окупантів.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка. Наші захисники зупинили 18 штурмових дій противника, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено понад 300 окупантів, з них 144 - безповоротно. Також знищено один міномет, 11 одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли та одну окопну станцію радіоелектронної боротьби. До того ж пошкоджено один танк.

мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальне та Костянтинівка. Вісімнадцять боєзіткнень завершено, ще стільки ж – досі продовжуються.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 137 осіб. Також знищено один танк, шість одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, одну окопну станцію радіоелектронної боротьби та пошкоджено одну ворожу БМП.

мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Макарівка, Янтарне, Рівнопіль, Новодарівка. Разом з тим скинув на Темирівку, Сухі Яли, Велику Новосілку та Шевченко 15 керованих авіаційних бомб, населений пункт Урожайне зазнав ударів штурмової авіації.

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири невдалих штурми позиції українських воїнів здійснив агресор протягом дня.

мапа: deepstatemap

На решті напрямків – без особливих змін.

За минулу добу Генеральний штаб відзначає воїнів 110 та 126 окремих бригад територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 996-й день повномасштабної війни в Україні.