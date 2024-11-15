Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2024 року
Ситуація на фронті станом на 15 листопада
фото з відкритих джерел

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили десять атак окупантів

Протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України 45 авіаударів, скинули 87 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 400 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку було ліквідовано понад 300 окупантів.

На Харківському напрямку

Противник чотири рази марно штурмував позиції наших підрозділів у районі Тихого та Вовчанська. Водночас авіація ворога завдала удару двома авіабомбами по населеному пункту Слатине.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2024 року фото 2
мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії біля Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. Українські захисники зупинили всі десять ворожих атак.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2024 року фото 3
мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Катеринівка, Дружелюбівка, Невське, Терни та Торське. Також на цьому напрямку ворог завдав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією в районі Серебрянського лісу.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2024 року фото 4
мапа: deepstatemap

На Краматорському напрямку

 За підтримки авіації ворог штурмував наші позиції поблизу Предтечиного. Сили оборони зупинили всі атаки загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2024 року фото 5
мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Завдаючи авіаційних ударів на Торецькому напрямку, росіяни десять разів штурмували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка. Тут всі атаки також завершились невдачею для окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка. Наші захисники зупинили 18 штурмових дій противника, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено понад 300 окупантів, з них 144 - безповоротно. Також знищено один міномет, 11 одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли та одну окопну станцію радіоелектронної боротьби. До того ж пошкоджено один танк.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2024 року фото 7
мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальне та Костянтинівка. Вісімнадцять боєзіткнень завершено, ще стільки ж – досі продовжуються.
На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 137 осіб. Також знищено один танк, шість одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, одну окопну станцію радіоелектронної боротьби та пошкоджено одну ворожу БМП.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2024 року фото 8
мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Макарівка, Янтарне, Рівнопіль, Новодарівка. Разом з тим скинув на Темирівку, Сухі Яли, Велику Новосілку та Шевченко 15 керованих авіаційних бомб, населений пункт Урожайне зазнав ударів штурмової авіації.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2024 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири невдалих штурми позиції українських воїнів здійснив агресор протягом дня.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2024 року фото 10
мапа: deepstatemap

На решті напрямків – без особливих змін.
За минулу добу Генеральний штаб відзначає воїнів 110 та 126 окремих бригад територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 996-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: авіація Генштаб Торецьк втрати ворог росіяни війна Україна росія армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардепка підтримує, аби українські жінки з 18 років проходили як і чоловіки – базову військову підготовку або йшли на військову кафедру
«Змусить думати про виїзд закордон». Нардепка відреагувала на заклики щодо мобілізації жінок
7 листопада, 21:40
Ситуація на фронті 5 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2024 року
5 листопада, 00:00
«Курська операція – мудре рішення». Інтерв’ю з воїном, що у свої 20 вирушив на фронт
«Курська операція – мудре рішення». Інтерв’ю з воїном, що у свої 20 вирушив на фронт Інтерв’ю
30 жовтня, 15:00
Російські війська 2 липня скинули дві авіабомби на промзони в Немишлянському та Індустріальному районах Харкова
Росія у 350 разів збільшила обстріли Харківщини КАБами у порівнянні з минулим роком
24 жовтня, 20:33
Північнокорейські солдати в Росії. Пентагон зробив заяву
Північнокорейські солдати в Росії. Пентагон зробив заяву
23 жовтня, 14:59
Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
Візит міністра оборони США до Києва. Зеленський оприлюднив деталі
22 жовтня, 14:57
Нідерланди передають Україні дрони
Нідерланди передадуть Україні розвідувальні дрони на суму більше €42 млн
19 жовтня, 07:15
Генерал-майор Володимир Селівьорстов у 2022 році командував операцією із захоплення Києва з північно-західного напрямку
«Київ за три дні»: СБУ оголосила про підозру російському генералу
17 жовтня, 17:55
Провокування інтенсивного опору росіян власне й було стратегічним військовим задумом України в Курській операції
Ворог активізувався на Курському фронті. Аналіз ситуації
17 жовтня, 17:30

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2024 року
Суд не продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
Суд не продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
Вирок нардепу Одарченку, підозра нардепу Шевченку, новий транш для України. Головне за 14 листопада
Вирок нардепу Одарченку, підозра нардепу Шевченку, новий транш для України. Головне за 14 листопада
Окупанти штурмували позицію ЗСУ у карематах, щоб захистити себе від дронів
Окупанти штурмували позицію ЗСУ у карематах, щоб захистити себе від дронів
Екіпаж патрульних потрапив під обстріл у Слов’янську
Екіпаж патрульних потрапив під обстріл у Слов’янську
Російські окупанти застрелили цивільну у Тернах на Донеччині
Російські окупанти застрелили цивільну у Тернах на Донеччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Лавров про ініціативи Трампа щодо завершення війни: Мінські угоди, тільки в новій упаковці
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
74K
Курахівський плацдарм ЗСУ доживає останні дні
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
7951
«Втрата впливового союзника України». Що кажуть експерти про відставку глави Англіканської церкви
7493
Меджліс зробив заяву про «компроміси» щодо українських територій

Новини

Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Вчора, 15:12
Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Вчора, 12:10
Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС
Вчора, 10:55
На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Вчора, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Вчора, 06:00
ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW
Вчора, 05:29

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua