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Уламки дрона пошкодила лінію електропередачі: наслідки ворожої атаки на Київщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Уламки дрона пошкодила лінію електропередачі: наслідки ворожої атаки на Київщину
В одному із районів уламки ворожого БпЛА пошкодили ЛЕП та призвели до загорання сухостою
фото ілюстративне

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.

У ніч на 25 жовтня ППО відбило атаку ворожих БпЛА на Київську область. Внаслідок падіння уламків сталися локальні пожежі та пошкодження ЛЕП, постраждалих немає. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
 
«Вночі ворог вкотре атакував Київщину БпЛА. Тривога оголошувалася двічі та тривала більше 4 год. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає. В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталася пожежа трав'яного настилу. Загорання оперативно ліквідовано. В іншому районі уламки ворожого БпЛА пошкодили ЛЕП та призвели до загорання сухостою. Пожежа ліквідована», –зазначив Кравченко.

Оперативні служби, з його слів, продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, у мережі з'явилося фото наслідків падіння уламків в одному з районів Києва. Глава Дарницької РДА у Києві Микола Калашник повідомив, що вогонь був незначним, він опублікував відповідне фото.

У ніч на 25 жовтня Росія здійснила 15 з початку місяця атаку на українську столицю. Цього разу у бік Києва летіли ударні безпілотники з території Курської області та Краснодарського краю. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Внаслідок нічної атаки в Дарницькому районі уламки збитих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідували.

Теги: пожежа населення Київщина ворог тривога

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