Нацполіція посилить роботу на адмінкордоні з окупованим Кримом

На адмінкордоні з окупованим Кримом спостерігається насичений пасажиропотік транспортних засобів і людей

Національна поліція активізує роботу на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом. Про це в ефірі «112 Україна» заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. «Враховуючи насичений пасажиропотік транспортних засобів і людей (через адмінкордон з Кримом), було прийнято рішення суттєво активізувати



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Пункт пропуску на адмінкордоні з Кримом

На адмінкордоні з окупованим Кримом спостерігається насичений пасажиропотік транспортних засобів і людей

Національна поліція активізує роботу на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом. Про це в ефірі «112 Україна» заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

«Враховуючи насичений пасажиропотік транспортних засобів і людей (через адмінкордон з Кримом), було прийнято рішення суттєво активізувати роботу управління поліції в АР Крим щодо виявлення і припинення кримінальних правопорушень», – зазначив Шевченко.

Він додав, що мова йде не тільки про посилення роботи поліцейських на пунктах пропуску, але й по всій протяжності адміністративного кордону України з анексованим Кримом.

За інформацією Шевченка, активізація роботи поліцейських, зокрема, передбачає виявлення і затримання людей, яких українські силовики розшукують за скоєння злочинів, а також протидію зловмисникам, які прибувають в Україну для вчинення тяжких злочинів і диверсійних актів.

Раніше повідомлялося, що в 2017 році майже 1500 іноземцям заборонили в'їзд до України через відвідування Криму.