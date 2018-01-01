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    Події в Україні

    Нацполіція посилить роботу на адмінкордоні з окупованим Кримом

    На адмінкордоні з окупованим Кримом спостерігається насичений пасажиропотік транспортних засобів і людей
    Національна поліція активізує роботу на адмінкордоні  з окупованим Росією Кримом. Про це в ефірі «112 Україна» заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. «Враховуючи насичений пасажиропотік транспортних засобів і людей (через адмінкордон з Кримом), було прийнято рішення суттєво активізувати
    • Сьогодні, 07:32
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    Пункт пропуску на адмінкордоні з Кримом
    Пункт пропуску на адмінкордоні з Кримом

    На адмінкордоні з окупованим Кримом спостерігається насичений пасажиропотік транспортних засобів і людей

    Національна поліція активізує роботу на адмінкордоні  з окупованим Росією Кримом. Про це в ефірі «112 Україна» заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

    «Враховуючи насичений пасажиропотік транспортних засобів і людей (через адмінкордон з Кримом), було прийнято рішення суттєво активізувати роботу управління поліції в АР Крим щодо виявлення і припинення кримінальних правопорушень», – зазначив Шевченко.

    Він додав, що мова йде не тільки про посилення роботи поліцейських на пунктах пропуску, але й по всій протяжності адміністративного кордону України з анексованим Кримом.

    За інформацією Шевченка, активізація роботи поліцейських, зокрема, передбачає виявлення і затримання людей, яких українські силовики розшукують за скоєння злочинів, а також протидію зловмисникам, які прибувають в Україну для вчинення тяжких злочинів і диверсійних актів.

    Раніше повідомлялося, що в 2017 році майже 1500 іноземцям заборонили в'їзд до України через відвідування Криму.

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