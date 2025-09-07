Головна Країна Події в Україні
Над Україною завис «кривавий Місяць»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
7 вересня Місяць виглядатиме темнішим, ніж під час інших затемнень, оскільки в цей день супутник рухатиметься по центру тіні Землі
7 вересня світ може спостерігати за повним місячним затемненням

У ніч проти 8 вересня на небосхилі з’явиться «кривавий Місяць». Під час повного місячного затемнення супутник Землі набуде унікального темно-червоного відтінку, перетворюючи звичайну ніч на особливу. Це тривале явище в небі зможуть побачити мільярди людей по всьому світу, в тім числі і в Україні, але не всюди вдасться прослідкувати за явищем від початку до кінця. Про це пише «Главком» із посиланням на Washingon Post та Space.

Коли і де відбудеться затемнення

Найкращі умови для спостереження за повним «кривавим Місяцем» матимуть мешканці Азії та Західної Австралії. Також більшість фаз затемнення побачать люди в східній Австралії, Новій Зеландії, Африці та деяких частинах Близького Сходу.

Америку називають єдиним великим регіоном, який повністю пропустить друге повне затемнення Місяця в році.

Явище матиме кілька фаз, але «кривавим» супутник називають під час повного затемнення, коли тінь Землі повністю огорне Місяць. Ця подія триватиме 82 хвилини – для українців вона настане 7 вересня від 20:30 і триватиме до 21:52 за київським часом.

Для більшої частини Європи повне затемнення розпочнеться вже на сході Місяця. Супутник підніметься над горизонтом уже криваво-червоним.

Після піку затьмарення тінню Землі процес піде у зворотному напрямку – Місяць повільно ставатиме все яскравішим протягом двох годин.

За даними NASA, наступне місячне затемнення відбудеться в березні 2026 року – його зможуть побачити мешканці деяких частин Азії, Австралії, островів Тихого океану та Америки.

Чому це затемнення називають «кривавим»

Місячні затемнення відбуваються, коли Земля опиняється перед своїм супутником, закриваючи собою Сонце. Коли Місяць повністю заходить у тінь нашої планети, виникає повне затемнення, яке також називають «кривавим».

Під час такої події сонячне світло, яке огинає Землю, взаємодіє з атмосферою нашої планети. Оскільки вона легше розсіює сині довжини хвиль світла, червоніші зможуть досягти місячної поверхні та освітити її.

Колір Місяця залежить від атмосфери Землі – на його забарвлення можуть впливати хмари, пилові бурі та інші стихійні лиха. Що більше частинок потрапляє в атмосферу, то більше синього світла там розсіюється.

Як спостерігати за «кривавим Місяцем»

На відміну від сонячних затемнень, за місячними безпечно спостерігати неозброєним оком. 7 вересня Місяць поступово змінюватиме колір від сріблястого до насиченого червоного залежно від того, як його закриватиме тінь Землі.

При цьому хмарність може зменшити можливість спостереження за явищем. Оскільки Місяць під час події виглядатиме більш тьмяним, ніж зазвичай, аби побачити його потрібно знайти місце із безперешкодним видом на небо низько над горизонтом.

7 вересня Місяць виглядатиме темнішим, ніж під час інших затемнень, оскільки в цей день супутник рухатиметься по центру тіні Землі. Очікується, що супутник набуватиме іржаво-помарачевого або навіть коричнево-чорного забарвлення.

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня у небі над Україною люди помітили невідоме небесне явище. Це був світлий промінь. У мережі припускають, що це може бути ракетний інверсійний слід, який утворюється вихлопними газами під час запуску ракети або природна оптична ілюзія, т.зв. «Світловий стовп», який виникає за особливих атмосферних умов, а саме тиску, вологості та температури повітря.

Нагадаємо, жіночий екіпаж туристичної ракети New Shepard, до складу якого увійшла відома американська співачка Кеті Перрі та наречена засновника Blue Origin Джеффа Безоса – Лорен Санчес, – успішно повернувся на Землю після польоту в космос.

