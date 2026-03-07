Головна Країна Події в Україні
Російський терор балістикою та дронами: Зеленський повідомив про загиблих у Харкові

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Російський терор балістикою та дронами: Зеленський повідомив про загиблих у Харкові
З ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові
фото: ДСНС Харківщини

Росіяни вчергове масово атакували інфраструктуру

Президент України Володимир Зеленський повідомив про трагічні наслідки чергового акту російської агресії. Протягом доби ворог застосував широкий спектр озброєння по житлових будинках та енергетичних об'єктах у понад десяти областях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

У Харкові з ночі триває рятувальна операція на місці влучання російської балістичної ракети в житловий будинок.

«З ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові після російського удару балістичною ракетою. Зруйновано під’їзд, пошкоджено верхні поверхи сусіднього будинку. На жаль, станом на зараз відомо, що семеро людей загинуло. Більш ніж десять людей поранено, серед них – діти. Під завалами ще можуть бути люди. Всі необхідні служби працюють на місці для порятунку», – зазначив Зеленський.

За його словами, Росія застосувала проти українських міст 29 ракет, із них майже половина – балістика, та 480 дронів, із яких більшість – «шахеди».

«Цілились по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, по залізниці на Житомирщині. Зафіксовані пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині. Всюди, де необхідно, працюють відповідні служби», – підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що на таку жорстокість має бути негайна і потужна відповідь міжнародних партнерів.

«Росія не відкинула спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України, а отже, підтримка має продовжуватись. Програма PURL має працювати далі не менш активно. Розраховуємо на активну роботу з ЄС, щоб гарантувати більше захисту для наших людей», – заявив президент.

Глава держави подякував кожному, хто допомагає посилювати захист.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок ракетного удару по Київському району зросла кількість жертв. Під завалами зруйнованого будинку знайдено ще тіла двох загиблих. Цієї ночі Росія вбила чотирьох харків'ян.

Харків ракетна атака Володимир Зеленський

