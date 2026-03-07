В окупованому Донецьку пролунали вибухи (відео)

Над окупованим містом здійнявся величезний стовп диму

У тимчасово окупованому Донецьку місцеві мешканці повідомили про вибухи, після чого в одному з районів міста спалахнула масштабна пожежа. На кадрах з різних ракурсів міста видно густу чорну хмару диму, що підіймається високо в небо. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці у соціальних мережах, пише «Главком» з посиланням на Exilenova+.

Ймовірно, епіцентр події розташований в одному з промислових районів міста або на місці розташування військового об’єкта окупаційних військ. Очевидці повідомляють про звуки детонації, які було чути за кілька кілометрів від місця займання.

«Дим видно майже з усіх точок міста. Перед пожежею було чути гучний приліт, після чого почалося сильне задимлення», – зазначають у місцевих пабліках.

Наразі окупаційна адміністрація не надала офіційних коментарів щодо причин вибухів та обсягів руйнувань. Інформація про постраждалих уточнюється.

