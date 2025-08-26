Головна Країна Суспільство
У небі над Україною помічено незвичайне явище

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У небі над Україною помічено незвичайне явище
Українці помітили світлий промінь у небі
фото: соціальні мережі

В українському небі з'явився світлий промінь 

У ніч на 26 серпня у небі над Україною люди помітили невідоме небесне явище, повідомляє «Главком».

У небі України, Франції, Німеччини та інших країн Європи з'явився світлий промінь.

У небі над Україною помічено незвичайне явище фото 1
фото: соціальні мережі

У мережі припускають, що це може бути ракетний інверсійний слід, який утворюється вихлопними газами під час запуску ракети або природна оптична ілюзія, т.зв. «Світловий стовп», який виникає за особливих атмосферних умов, а саме тиску, вологості та температури повітря.

У небі над Україною помічено незвичайне явище фото 2
фото: соціальні мережі
У небі над Україною помічено незвичайне явище фото 3
фото: соціальні мережі
У небі над Україною помічено незвичайне явище фото 4
фото: соціальні мережі
У небі над Україною помічено незвичайне явище фото 5
фото: соціальні мережі

Нагадаємо, 1 березня у Харківській області люди помітили невідоме небесне явище. З’явилося припущення, що це може бути. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Alpha Centauri.

Зазначається, що небесне явище на Харківщині, скоріше за все, цікавий атмосферний феномен, що має назву «Світловий стовп».

«Світловий стовп» виникає за особливих атмосферних умов, а саме тиску, вологості та температури повітря. На відносно невеликій висоті утворюються майже нерухомі симетричні кристали води, які відбивають від джерела на землі та створюють ілюзію такого стовпа.

Теги: Європа Україна феномен

