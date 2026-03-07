Головна Країна Події в Україні
Сотні рятувальників приборкують вогонь на Дніпропетровщині після обстрілу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сотні рятувальників приборкують вогонь на Дніпропетровщині після обстрілу
Росія атакувала об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині
фото: ДСНС

Масштабну пожежу на інфраструктурному об’єкті ліквідовують майже 200 надзвичайників

У ніч на 7 березня окупанти атакували Дніпропетровщину. Російські війська атакували об’єкт інфраструктури, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Сотні рятувальників приборкують вогонь на Дніпропетровщині після обстрілу фото 1
фото: ДСНС

До ліквідації наслідків залучено близько 200 рятувальників та 60 одиниць техніки.

Сотні рятувальників приборкують вогонь на Дніпропетровщині після обстрілу фото 2
фото: ДСНС

Надзвичайники продовжують гасити вогонь і працюють на місці атаки. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.

Сотні рятувальників приборкують вогонь на Дніпропетровщині після обстрілу фото 3
фото: ДСНС

У ніч на 7 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по території України. За даними моніторингового каналу, цілями росіян стала енергетична інфраструктура країни.

Нагадаємо, у Харкові російська ракета влучила у житловий будинок у Київському районі. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено також сусідній будинок.

Загинуло троє людей. Щонайменше 10 людей поранено, серед них троє дітей – хлопчики 11 та шести років і 17-річна дівчина. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. 

У ніч на 7 березня вибухи пролунали у Києві та області. Окупанти застосували ракети різних типів та ударні безпілотники. У регіоні працювали сили ППО. Попередньо, наслідки атаки зафіксовано у Деснянському районі.

Теги: пожежа ДСНС рятувальники Дніпропетровщина

