Атака на Харків: багато поранених. Кадри з місця трагедії

Очільник Харківської ОВА повідомив про 15 поранених

Кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки по житловому сектору Харкова продовжує зростати. Станом на зараз відомо про 15 поранених цивільних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

До медичних закладів міста вже госпіталізовано чотирьох поранених, серед яких двоє дітей з однієї родини.

😥До 15 зросла кількість постраждалих у Харкові внаслідок ворожого обстрілу, – очільник ОВА Синєгубов



До лікарень доставили чотирьох поранених, зокрема – 11-річного хлопчика, який перебуває у вкрай важкому стані в реанімації.



Також постраждав 6-річний хлопчик із цієї ж… pic.twitter.com/QRcZR8XEEo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 7, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«До лікарень доставили чотирьох поранених, зокрема – 11-річного хлопчика, який перебуває у вкрай важкому стані в реанімації», – розповів Синєгубов.

Також постраждав 6-річний хлопчик із цієї ж родини. У нього діагностовано забої, стан задовільний.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Фахівці продовжують розбирати завали зруйнованого під’їзду, де під уламками конструкцій можуть ще залишатися люди.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про трагічні наслідки чергового акту російської агресії. Протягом доби ворог застосував широкий спектр озброєння по житлових будинках та енергетичних об'єктах у понад десяти областях України.