Атака на Харків: під завалами знайдено тіло дитини

У Харкові кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до семи, серед них – двоє дітей

У Харкові триває рятувальна операція на місці влучання ворожої балістичної ракети у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. Під час розбору завалів рятувальники деблокували тіла нових жертв. Станом на ранок 7 березня 2026 року підтверджено загибель семи осіб, серед яких – двоє дітей: 13-річна дівчинка та хлопчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Харківщини.

«Під час розбору завалів рятувальники вилучили тіло загиблої дитини», – зазначили рятувальники.

фото: ДСНС Харківщини

фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок влучання було майже повністю зруйновано один із під’їздів будинку з першого по п’ятий поверх. Також на місці виникла масштабна пожежа на площі близько 300 кв. м.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про трагічні наслідки чергового акту російської агресії. Протягом доби ворог застосував широкий спектр озброєння по житлових будинках та енергетичних об'єктах у понад десяти областях України.