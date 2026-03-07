Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року

На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів

За минулу добу відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, скинув 243 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8168 дронів–камікадзе та здійснив 3447 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 105 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Коломійці, Писанці, Олександрівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке, Чарівне, Воздвижівка, Різдвянка, Рівне, Любицьке, Комишуваха, Трудове, Веселянка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області; Затока Одеської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА, шість районів зосередження живої сили, артилерійську систему та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Протягом минулої доби зафіксовано два боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 117 обстрілів, з яких сім - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в бік населених пунктів Зибине, Вільча та Шев’яківка.

На Куп’янському напрямку

Ворог п’ять разів атакував в бік Піщаного, Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Твердохлібове, Дерилове, Колодязі та в бік населених пунктів Степове, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Рай-Олександрівки, Різниківки та в районі Закітного.

На Краматорському напрямку

Окупанти двічі атакували в районах Оріхово-Василівки й Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував тричі, в районах Вербового та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 19 атак окупантів у районах Мирного, Гуляйполя та у бік Залізничного, Криничного, Оленокостянтинівки й Варварівки.

На Оріхівському напрямку

Відбулося чотири боєзіткнення з ворогом в районах Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1473-й день повномасштабної війни в Україні.