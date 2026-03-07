Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нині триває 1473-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів

За минулу добу відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, скинув 243 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8168 дронів–камікадзе та здійснив 3447 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 105 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Коломійці, Писанці, Олександрівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке, Чарівне, Воздвижівка, Різдвянка, Рівне, Любицьке, Комишуваха, Трудове, Веселянка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області; Затока Одеської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА, шість районів зосередження живої сили, артилерійську систему та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року фото 1

Протягом минулої доби зафіксовано два боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 117 обстрілів, з яких сім - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року фото 2

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в бік населених пунктів Зибине, Вільча та Шев’яківка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року фото 3

Ворог п’ять разів атакував в бік Піщаного, Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року фото 4

Противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Твердохлібове, Дерилове, Колодязі та в бік населених пунктів Степове, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Рай-Олександрівки, Різниківки та в районі Закітного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року фото 6

Окупанти двічі атакували в районах Оріхово-Василівки й Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року фото 9

Противник атакував тричі, в районах Вербового та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року фото 10

Відбулося 19 атак окупантів у районах Мирного, Гуляйполя та у бік Залізничного, Криничного, Оленокостянтинівки й Варварівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року фото 11

Відбулося чотири боєзіткнення з ворогом в районах Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року фото 12

Українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1473-й день повномасштабної війни в Україні.

