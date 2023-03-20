Провокація чи бажання діалогу? Навіщо єрархи УПЦ (МП) пішли під Офіс Президента
Провокацію УПЦ (МП) вже почали використовувати російські пропагандисти для виправдовування війни
Єрархи зі складу Синоду Української православної Церкви (в єдності з Московським патріархатом) прийшли під Офіс Президента України і вимагали з ним зустрічі. Архиєреї УПЦ (МП) на чолі з митрополитом Онуфрієм (Берзовським) заявили, що готові стояти і чекати хоч до вечора. Серед них – лідер проросійського крила УПЦ (МП) Антоній (Паканич), який, ймовірно, і є тим натхненником подібних акцій.
Чому така акція – піар-хід і провокація, а не дійсно бажання до діалогу? Пояснює «Духовний Фронт України».
По-перше, представники УПЦ (МП), маючи достатньо часу і можливостей, не захотіли домовитись про зустріч із президентом Володимиром Зеленським в установленому протоколом порядку. Вони навмисно, в останній момент, спонтанно і нахабно пішли на такий експромт, щоб вчинити провокацію, бо знали, що Володимир Зеленський не вийде до них з такою «організацією діалогу». У президента України під час війни є багато інших справ. Він не сидить і не вичікує гостей із Києво-Печерської лаври для діалогу. Не треба бути політиком, щоб це розуміти.
Їхнє упереджене ставлення до діалогу із Зеленським видно і з того, що вони хотіли не діалогу, а створити картинку, які вони «гонимі» і як їх, нібито, не хоче слухати навіть президент України.
Пікантності додає і той факт, що у відеотрансляцію події наживо потрапив блок-пост охорони крупним планом . Як оператора УПЦ (МП) не затримали за такий злочин під час воєнного стану?
Провокацію УПЦ (МП) вже почали використовувати російські пропагандисти для виправдовування «СВО» – війни РФ проти України. Мовляв, російські війська мають ліквідувати «київський режим», щоб вони не гнали «канонічну Церкву» і тому проводять «СВО».
Таким чином в УПЦ (МП) не ставили за мету діалог, а хотіли показати, які вони «гонимі». Вони мають намір йти до кінця у своєму протистоянні із владою. Фактично, в УПЦ (МП) ще раз показали, що не збираються самоочищуватись від окупантів в рясах та припиняти ширити ідеї «русского міра», розривати єдність з Російською Церквою, а всі кримінальні провадження проти підозрюваних колаборантів з УПЦ (МП) і притягнення їх до відповідальності, на їхню думку, – «гоніння на Церкву».
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