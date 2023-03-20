Провокація чи бажання діалогу? Навіщо єрархи УПЦ (МП) пішли під Офіс Президента

Представники УПЦ (МП), маючи достатньо часу і можливостей, не захотіли домовитись про зустріч із президентом Володимиром Зеленським в установленому протоколом порядку

Провокацію УПЦ (МП) вже почали використовувати російські пропагандисти для виправдовування війни

Єрархи зі складу Синоду Української православної Церкви (в єдності з Московським патріархатом) прийшли під Офіс Президента України і вимагали з ним зустрічі. Архиєреї УПЦ (МП) на чолі з митрополитом Онуфрієм (Берзовським) заявили, що готові стояти і чекати хоч до вечора. Серед них – лідер проросійського крила УПЦ (МП) Антоній (Паканич), який, ймовірно, і є тим натхненником подібних акцій.

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Чому така акція – піар-хід і провокація, а не дійсно бажання до діалогу? Пояснює «Духовний Фронт України».

По-перше, представники УПЦ (МП), маючи достатньо часу і можливостей, не захотіли домовитись про зустріч із президентом Володимиром Зеленським в установленому протоколом порядку. Вони навмисно, в останній момент, спонтанно і нахабно пішли на такий експромт, щоб вчинити провокацію, бо знали, що Володимир Зеленський не вийде до них з такою «організацією діалогу». У президента України під час війни є багато інших справ. Він не сидить і не вичікує гостей із Києво-Печерської лаври для діалогу. Не треба бути політиком, щоб це розуміти.

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Їхнє упереджене ставлення до діалогу із Зеленським видно і з того, що вони хотіли не діалогу, а створити картинку, які вони «гонимі» і як їх, нібито, не хоче слухати навіть президент України.

Пікантності додає і той факт, що у відеотрансляцію події наживо потрапив блок-пост охорони крупним планом . Як оператора УПЦ (МП) не затримали за такий злочин під час воєнного стану?

Провокацію УПЦ (МП) вже почали використовувати російські пропагандисти для виправдовування «СВО» – війни РФ проти України. Мовляв, російські війська мають ліквідувати «київський режим», щоб вони не гнали «канонічну Церкву» і тому проводять «СВО».

Таким чином в УПЦ (МП) не ставили за мету діалог, а хотіли показати, які вони «гонимі». Вони мають намір йти до кінця у своєму протистоянні із владою. Фактично, в УПЦ (МП) ще раз показали, що не збираються самоочищуватись від окупантів в рясах та припиняти ширити ідеї «русского міра», розривати єдність з Російською Церквою, а всі кримінальні провадження проти підозрюваних колаборантів з УПЦ (МП) і притягнення їх до відповідальності, на їхню думку, – «гоніння на Церкву».