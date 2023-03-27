Зеленський відвідав українських захисників у Запоріжжі (відео)

Глава держави подякував ЗСУ за службу

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 березня, відвідав передові позиції українських воїнів у Запоріжжі. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

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«Запорізька область. Передові позиції. Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими.

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Дякую кожному нашому воїну за захист України, нашого суверенітету, наших міст, наших дітей. Ми обов’язково переможемо», – написав президент.

Нагадаємо, у четвер, 30 березня, президент України Володимир Зеленський виступить перед нижньою палатою парламенту Австрії – Національною радою.