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Путін відмовився від їжі: ЗМІ повідомляють про погіршення стану здоров’я диктатора

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін відмовився від їжі: ЗМІ повідомляють про погіршення стану здоров’я диктатора
Через проходження Путіним курсу терапії на усіх заходах його замінятиме двійник
фото з відкритих джерел

Із 5 березня президент РФ проходитиме обов'язковий курс терапії

Стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна значно погіршився ввечері 1 березня, до нього викликали медиків. Глава Кремля відмовився від їжі через сильну нудоту та головний біль. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Як зазначається, чергові медики пробули з Путіним близько пів години, після чого пішли, залишивши його відпочивати.

Також повідомляється, що з 5 березня диктатор РФ проходитиме обов'язковий курс терапії.

«У зв'язку з цим незрозуміла бравада прессекретаря президента Дмитра Пєскова про щільний графік Путіна на весь березень. Пєсков, звичайно, не повністю, але все ж таки обізнаний і про поточні проблеми зі здоров'ям у президента, і про майбутній курс терапії, при проходженні якої Путін перебуває далеко не в кращому стані», – йдеться у повідомленні.

Через проходження Путіним курсу терапії на усіх заходах його замінятиме двійник, адже можливості диктатора РФ на час лікування будуть обмежені.

«Зустрічі в режимі відеозв'язку та вихід на публіку та під камери для участі у заходах дублера президента, ось що на нас чекає. А можливості Путіна найближчим часом будуть дуже обмежені», – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Путіна днями стався рецедив його серйозного захворювання. Як зазначається, очільник Кремля нещодавно пройшов чергове медичне обстеження. Було це в той час, коли президент США Джо Байден приїздив до Києва.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що російський диктатор Володимир Путін хворий морально та фізично. Також у нього спостерігаються ознаки шизофренії. 

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Теги: Міноборони путін Telegram президент диктатор

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