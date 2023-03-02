Путін відмовився від їжі: ЗМІ повідомляють про погіршення стану здоров’я диктатора
Із 5 березня президент РФ проходитиме обов'язковий курс терапії
Стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна значно погіршився ввечері 1 березня, до нього викликали медиків. Глава Кремля відмовився від їжі через сильну нудоту та головний біль. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.
Як зазначається, чергові медики пробули з Путіним близько пів години, після чого пішли, залишивши його відпочивати.
Також повідомляється, що з 5 березня диктатор РФ проходитиме обов'язковий курс терапії.
«У зв'язку з цим незрозуміла бравада прессекретаря президента Дмитра Пєскова про щільний графік Путіна на весь березень. Пєсков, звичайно, не повністю, але все ж таки обізнаний і про поточні проблеми зі здоров'ям у президента, і про майбутній курс терапії, при проходженні якої Путін перебуває далеко не в кращому стані», – йдеться у повідомленні.
Через проходження Путіним курсу терапії на усіх заходах його замінятиме двійник, адже можливості диктатора РФ на час лікування будуть обмежені.
«Зустрічі в режимі відеозв'язку та вихід на публіку та під камери для участі у заходах дублера президента, ось що на нас чекає. А можливості Путіна найближчим часом будуть дуже обмежені», – зазначається у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Путіна днями стався рецедив його серйозного захворювання. Як зазначається, очільник Кремля нещодавно пройшов чергове медичне обстеження. Було це в той час, коли президент США Джо Байден приїздив до Києва.
Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що російський диктатор Володимир Путін хворий морально та фізично. Також у нього спостерігаються ознаки шизофренії.
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