Путін відмовився від їжі: ЗМІ повідомляють про погіршення стану здоров’я диктатора

Через проходження Путіним курсу терапії на усіх заходах його замінятиме двійник

Із 5 березня президент РФ проходитиме обов'язковий курс терапії

Стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна значно погіршився ввечері 1 березня, до нього викликали медиків. Глава Кремля відмовився від їжі через сильну нудоту та головний біль. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, чергові медики пробули з Путіним близько пів години, після чого пішли, залишивши його відпочивати.

Також повідомляється, що з 5 березня диктатор РФ проходитиме обов'язковий курс терапії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У зв'язку з цим незрозуміла бравада прессекретаря президента Дмитра Пєскова про щільний графік Путіна на весь березень. Пєсков, звичайно, не повністю, але все ж таки обізнаний і про поточні проблеми зі здоров'ям у президента, і про майбутній курс терапії, при проходженні якої Путін перебуває далеко не в кращому стані», – йдеться у повідомленні.

Через проходження Путіним курсу терапії на усіх заходах його замінятиме двійник, адже можливості диктатора РФ на час лікування будуть обмежені.

«Зустрічі в режимі відеозв'язку та вихід на публіку та під камери для участі у заходах дублера президента, ось що на нас чекає. А можливості Путіна найближчим часом будуть дуже обмежені», – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Путіна днями стався рецедив його серйозного захворювання. Як зазначається, очільник Кремля нещодавно пройшов чергове медичне обстеження. Було це в той час, коли президент США Джо Байден приїздив до Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що російський диктатор Володимир Путін хворий морально та фізично. Також у нього спостерігаються ознаки шизофренії.