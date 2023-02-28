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Путін заборонив росіянам використовувати іноземні слова

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін заборонив росіянам використовувати іноземні слова
У Росії тепер заборонено використання іноземних слів
фото: з відкритих джерел

Російські чиновники для деяких іншомовних слів введуть винятки

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, згідно з яким громадянам РФ в окремих сферах забороняється вживати абсолютну більшість іноземних слів. Як повідомляють місцеві ЗМІ, йдеться про всі слова іноземного походження, за винятком тих, для яких немає аналогів у російській мові. 

«При використанні російської мови як державної мови Російської Федерації не допускається слів та виразів, що не відповідають нормам сучасної російської літературної мови (у тому числі й нецензурної лайки), за винятком іноземних слів, які не мають загальновживаних аналогів у російській мові», – йдеться в тексті документа.

Згідно з нововведеннями, в Росії тепер у всіх встановлених законом сферах заборонено вживання слів і виразів, які «не відповідають нормам літературної російської мови, включаючи нецензурну лайку». До цього «забороненого списку» входять і слова іноземного походження, які мають альтернативу в російській мові. Обмеження торкнуться чиновників та офіційних документів.

При цьому диктатор вирішив все ж таки не повністю забороняти використання іноземних слів і допустив лише ті, які не мають аналогів. Зазначається, що перелік винятків буде надано окремо.

Варто зауважити, що, наприклад, згідно із законом, тепер у Росії не можна буде використовувати термін «президент», оскільки його вигадали в США.

Нагадаємо, що Володимир Путін підписав закон про припинення участі в ядерному договорі зі США. Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між Росією та США існував 13 років. 

Теги: путін закон президент диктатор росія

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