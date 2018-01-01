Напруга вздовж лінії розмежування дещо ослабла, – Штаб АТО

Від початку доби російсько-окупаційні угрупування здійснили 4 обстріли позицій Збройних сил України

Сьогодні напруга вздовж лінії розмежування дещо ослабла. Попри зменшення кількості та інтенсивності обстрілів, повного дотримання перемир’я з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає. Про це інформує прес-центр Штабу АТО. За його даними, на Луганському напрямку обстрілам із гранатометів піддалися позиції Збройних сил України у



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Український військовий

Від початку доби російсько-окупаційні угрупування здійснили 4 обстріли позицій Збройних сил України

Сьогодні напруга вздовж лінії розмежування дещо ослабла. Попри зменшення кількості та інтенсивності обстрілів, повного дотримання перемир’я з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає. Про це інформує прес-центр Штабу АТО.

За його даними, на Луганському напрямку обстрілам із гранатометів піддалися позиції Збройних сил України у районі населених пунктів Луганське та Троїцьке.

На Донецькому напрямку противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. Також, неподалік Кам’янки, українських оборонців обстрілював ворожий снайпер. В останньому випадку українські воїни були вимушені адекватно реагувати зі стрілецької зброї.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.

Загалом, від початку доби, уздовж лінії розмежування зафіксовано 4 обстріли позицій Збройних сил України.

Нагадаємо, друга половина минулої доби починаючи з 15:30 минула без порушення режиму припинення вогню.