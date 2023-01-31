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Саакашвілі потрапив до реанімації, його стан критичний

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Саакашвілі потрапив до реанімації, його стан критичний
фото з відкритих джерел

Вночі Саакашвілі знепритомнів та мав високу температуру

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі у критичному стані. Його перевели в реанімацію. Про це повідомив член партії «Єдиний національний рух» Георгій Чаладзе, передає Mtavari.

«Стан здоров'я президента тривожний, критичний, для проведення життєзабезпечувальних заходів необхідно, щоб президент Саакашвілі перебував у відділенні інтенсивної терапії», – сказав Чаладзе.

«Новини Грузії» повідомляють, що мати Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла, що вночі він знову знепритомнів та мав високу температуру. 

Нагадаємо, напередодні медики підтвердили у колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі захворювання Covid-19.

Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим.

Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Зголом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

У 2004-2013 роках Міхеїл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі має українське громадянство.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.

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Теги: Михайло Саакашвілі Грузія президент

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