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Критичний стан Саакашвілі: МЗС звернулося до влади Грузії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Критичний стан Саакашвілі: МЗС звернулося до влади Грузії
фото: apsny.ge

МЗС також закликало іноземні уряди та міжнародні організації стати публічно на захист Саакашвілі

Міністерство закордонних справ закликало грузинську владу передати засудженого експрезидента Михайла Саакашвлі на територію України. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

МЗС назвало психологічним і фізичним насильством дії грузинської вдали по відношенню до громадянина України Михайла Саакашвілі.

«Закликаємо грузинську владу негайно припинити знущатися над Міхеілом Саакашвілі та передати його Україні. Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти», – йдеться у повідомленні.

В МЗС додали, що грузинська влада діє «у найгірших традиціях НКВС СРСР», коли застосовує до Саакашвілі «психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю».

У відомстві підкреслили, що грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС і свідчить про згортання демократії в Грузії. МЗС також закликало іноземні уряди та міжнародні організації стати публічно на захист Саакашвілі.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхайло Саакашвілі дистанційно взяв участь в судовому засіданні у справі про відтермінування його вироку або звільнення. Під час засідання політик поскаржився на вкрай важкий стан здоров'я. На підтвердження свої слів він задер футболку і продемонстрував, що він критично схуд.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.

Теги: президент влада звільнення Михайло Саакашвілі Грузія

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