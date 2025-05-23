Фінляндія показала новий паркан на кордоні з Росією

Фінляндія завершила перший етап будівництва паркану на кордоні з Росією

Фінляндія завершила перший етап будівництва захисного загородження на кордоні з Росією – збудовано 35 км 4,5 метрового паркану. Про це пише Euractiv із посиланням на Прикордонну службу країни, повідомляє «Главком».

Роботи розпочалися минулого року на тлі зростання кількості мігрантів, які перетинають східний кордон. Влада Фінляндії вважає, що цей потік був спровокований навмисно.

За словами заступника начальника Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Антті Вірта, основне завдання нового бар'єру – забезпечити контроль у разі спроби масового проникнення на територію країни.

«Основна мета огорожі – контролювати велику масу людей, якщо вони спробують в'їхати до Фінляндії з Росії», – повідомив Антті Вірта.

Гельсінкі планують розширити огорожу до 200 км. Це лише частина протяжного кордону між двома державами, довжина якого перевищує 1300 км.

Нагадаємо, що у 2023 році близько 1 300 мігрантів з третіх країн, таких як Сирія та Сомалі, прибули через Росію на фінський кордон, щоб попросити притулку, поки Фінляндія не закрила на невизначений термін усі вісім пунктів пропуску з РФ, щоб покласти край цьому явищу.

Після того, як Фінляндія закрила кордон наприкінці 2023 року, мігрантів практично не було, але Прикордонна служба ухвалила рішення щодо будівництва паркану. Завершення будівництва очікується до кінця 2026 року.