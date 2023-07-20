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Скандал через благоустрій Житомира: вхід до міськради облито «кровʼю» (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скандал через благоустрій Житомира: вхід до міськради облито «кровʼю» (фото)
Наразі невідомо, чи вхід до будівлі заплямували фарбою, чи справжньою кров'ю
фото з відкритих джерел

Місцеві мешканці вражені й обурені тим, що під час повномасштабної війни у Житомирі вкладають бруківку та плитку за десятки мільйонів

Сьогодні, 20 липня, у Житомирі невідомий облив вхід до міської ради рідиною, яка схожа на кров. На місці працює слідчо-оперативна група. Про це повідомляють місцеві медіа.

Наразі невідомо, чи вхід до будівлі заплямували фарбою, чи справжньою кров'ю. Особу зловмисника вже встановлено, проте всі деталі будуть згодом. До слова, сьогодні міські депутати зібралися на позачергову сесію.

Біля міської ради невідомий розлив рідину, схожу на кров
Біля міської ради невідомий розлив рідину, схожу на кров
фото з відкритих джерел
У Житомирі протест мав приховані символи
У Житомирі протест мав приховані символи
фото з відкритих джерел

Цікаво, що «кров» розлили саме на плитку неспроста. Останніми тижнями місцеві мешканці вражені й обурені тим, що під час повномасштабної війни у Житомирі вкладають бруківку та плитку за десятки мільйонів замість того, аби допомогти військовим.

Скандал через благоустрій Житомира: вхід до міськради облито «кровʼю» (фото) фото 1
Скандал через благоустрій Житомира: вхід до міськради облито «кровʼю» (фото) фото 2

Напередодні стало відомо, що у Житомирі реконструюють Польський бульвар: вкладають плитку, ремонтують фонтан і оновлюють освітлення. Цього літа у місті розпал ремонтних робіт: не оминув реконструкції й центр міста, а саме вулиці Бориса Лятошинського та провулку Скорульського.

Скандал через благоустрій Житомира: вхід до міськради облито «кровʼю» (фото) фото 3

Зауважимо, у Житомирі на вулицях Ціолковського та Кибальчича завершили поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуарів, який коштував місту 9 млн грн.

Крім того, за 8,3 млн грн покладуть плитку від Соборного до Грушевського.

Також цього року виділили 11 млн 741 тис. грн – на капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги (майдан Соборний - вул. Михайла Грушевського).

До того ж було оголошено тендер на понад 10 млн грн на капітальний ремонт тротуарів по вул. Велика Бердичівська (вул. Івана Кочерги - вул. Шевченка, ліворуч).

До слова, управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Раніше повідомлялося, що Дніпровська РДА столиці закупила в укриття конструкторів майже на мільйон гривень.

Крім того, у Києві хочуть реконструювати їдальню за майже 90 млн грн (фото).

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Теги: благоустрій Житомир ремонт тендер

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