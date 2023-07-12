КНДР знайшла причину, чому Україна має відмовитись від касетних боєприпасів

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Гуї: «США зробили дуже небезпечний вибір»

Північна Корея назвала злочинним актом рішення США про надання Україні касетних боєприпасів і зажадала його негайного скасування. З такою заявою виступила міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Гуї, пише Reuters

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«Я від імені уряду КНДР рішуче засуджую рішення США запропонувати Україні ЗМЗ (зброю масового знищення) як небезпечний кримінальний акт, який принесе нове лихо світу, і рішуче вимагаю від США негайно відкликати це рішення», – сказала вона. За її словами, «США зробили дуже небезпечний вибір».

Варто зазначити, що КНДР не є підписантом конвенції, яка забороняє застосування касетних боєприпасів.

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Нагадаємо, 12 липня Північна Корея провела випробування балістичної ракети великої дальності.

Міністерство оборони Японії підтвердило, що ракета, запущена Північною Кореєю у середу, належала до класу міжконтинентальних балістичних ракет.

Повідомляється, що ракета пролетіла 1 тис. км на висоті понад 6 тис. км. За даними міноборони Японії, ракета впала за 250 км від японського острова Хоккайдо близько 11:13 ранку за місцевим часом. Токіо заявив Пхеньяну протест у зв'язку із запуском.

Зазначається, що запущена КНДР ракета може нести ядерну боєголовку на материкову частину США. Випробування відбулося наступного дня після того, як сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон погрожувала наслідками за «вторгнення» американських літаків-розвідників у повітряний простір Північної Кореї.

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Запуск привертає увагу до загрози, яку становить режим Кім Чен Ина, і збігається з самітом лідерів НАТО в Литві, де блок прагне посилити підтримку України. Лідери Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії беруть участь у саміті Альянсу, щоб підвищити увагу до загрози безпеці в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Востаннє режим Кім Чен Ина запускав балістичні ракети близько трьох тижнів тому, невдовзі після погроз за проведення спільних військових навчань США з Південною Кореєю.