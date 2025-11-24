Головна Країна Події в Україні
Наслідки масованого удару по Харкову: фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Наслідки масованого удару по Харкову: фото
Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство
фото: Національна поліція України

Несумісні з життям травми отримали четверо людей

23 листопада близько 21:30 росіяни завдали численних ударів БпЛА по місту Харків. Влучання відбулись у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах. Внаслідок чого загинули люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«Станом на 06:30 несумісні з життям травми отримали четверо харків’ян, ще 13 постраждали. Серед потерпілих – 12 річний хлопчик та 11-річна дівчинка. Їм надали допомогу на місці. Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Зайнялись пожежі», – йдеться у повідомленні.

фото: Національна поліція України

На місця обстрілів поліцейські здійснюють огляд місця події, збирають речові докази та документують воєнний злочин росіян. 

Нагадаємо, увечері 23 листопада російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками, є загиблі, а серед постраждалих – двоє дітей. 

