США хочуть виключити згадки про Крим і територіальну цілісність України з документу ООН

Американська адміністрація нібито пропонує змінити формулювання резолюції щодо Криму та окупованих територій, що викликало занепокоєння європейських союзників України

Адміністрація США начебто виступає за вилучення з щорічної резолюції ООН згадок про територіальну цілісність України та засудження російської окупації Криму й інших регіонів. Це може послабити головний дипломатичний документ, який протягом багатьох років послідовно засуджував російське вторгнення та порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyiv Post.

Видання повідомило, що адміністрація американського президента Дональда Трампа начебто виступила за те, щоб вилучити з резолюції формулювання, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму та інших регіонів.

Щорічна резолюція, яку Україна подає до Третього комітету Генеральної асамблеї ООН під назвою «Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь», протягом багатьох років залишалася важливим дипломатичним інструментом. Минулого року США разом із 77 іншими країнами проголосували за цю резолюцію, яку ухвалили 78 голосами «за».

Тепер, за словами співрозмовників видання, Вашингтон нібито прагне вилучити формулювання щодо окупації Криму Росією та описів погіршення ситуації з правами людини на окупованих територіях. США хочуть, щоб резолюцію подали у ширшому форматі під назвою «Війна в Україні», без згадок про «територіальну цілісність» чи «агресію».

Європейські дипломати неофіційно висловлюють занепокоєння, що цей крок фактично послабить ключовий щорічний документ ООН. Один із європейських дипломатів зазначив: «Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України у вирішальний момент дипломатії. Якщо ці формулювання приберуть, сигнал Москві буде однозначний: США більше не очолюють захист міжнародного порядку».

Дипломати з кількох європейських країн намагаються переконати США змінити позицію до голосування. Третій комітет Генасамблеї ООН, який опікується питаннями прав людини та гуманітарних справ, має розглянути резолюцію впродовж найближчих тижнів.

Попри запевнення американських посадовців, що зміни покликані зробити резолюцію «більш інклюзивною та «орієнтованою на майбутнє», західні дипломати неофіційно розглядають це як частину прагнення зменшити згадки про російську агресію у багатосторонніх форматах.

«Питання не в термінах. Ідеться про те, чи світ і надалі визнаватиме російську окупацію незаконною, чи почне сприймати її як даність», – сказав один європейський дипломат, залучений до переговорів.

Нагадаємо, що Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». Так, «за» проголосували – 93 країни, «проти» – 18, утрималися – 65. США та РФ проголосували проти, а Китай – утримався. Зазначається, що Генасамблея підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наголошує, «що ніяке територіальне придбання в результаті загрози силою або її застосування не повинно визнаватися законним».