Головна Світ Політика
search button user button menu button

США хочуть виключити згадки про Крим і територіальну цілісність України з документу ООН

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
США хочуть виключити згадки про Крим і територіальну цілісність України з документу ООН
США хочуть вилучити згадку про територіальну цілісність України з резолюції ООН
фото: Даніел Торок

Американська адміністрація нібито пропонує змінити формулювання резолюції щодо Криму та окупованих територій, що викликало занепокоєння європейських союзників України

Адміністрація США начебто виступає за вилучення з щорічної резолюції ООН згадок про територіальну цілісність України та засудження російської окупації Криму й інших регіонів. Це може послабити головний дипломатичний документ, який протягом багатьох років послідовно засуджував російське вторгнення та порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyiv Post.

Видання повідомило, що адміністрація американського президента Дональда Трампа начебто виступила за те, щоб вилучити з резолюції формулювання, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму та інших регіонів.

Щорічна резолюція, яку Україна подає до Третього комітету Генеральної асамблеї ООН під назвою «Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь», протягом багатьох років залишалася важливим дипломатичним інструментом. Минулого року США разом із 77 іншими країнами проголосували за цю резолюцію, яку ухвалили 78 голосами «за».

Тепер, за словами співрозмовників видання, Вашингтон нібито прагне вилучити формулювання щодо окупації Криму Росією та описів погіршення ситуації з правами людини на окупованих територіях. США хочуть, щоб резолюцію подали у ширшому форматі під назвою «Війна в Україні», без згадок про «територіальну цілісність» чи «агресію».

Європейські дипломати неофіційно висловлюють занепокоєння, що цей крок фактично послабить ключовий щорічний документ ООН. Один із європейських дипломатів зазначив: «Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України у вирішальний момент дипломатії. Якщо ці формулювання приберуть, сигнал Москві буде однозначний: США більше не очолюють захист міжнародного порядку».

Дипломати з кількох європейських країн намагаються переконати США змінити позицію до голосування. Третій комітет Генасамблеї ООН, який опікується питаннями прав людини та гуманітарних справ, має розглянути резолюцію впродовж найближчих тижнів.

Попри запевнення американських посадовців, що зміни покликані зробити резолюцію «більш інклюзивною та «орієнтованою на майбутнє», західні дипломати неофіційно розглядають це як частину прагнення зменшити згадки про російську агресію у багатосторонніх форматах.

«Питання не в термінах. Ідеться про те, чи світ і надалі визнаватиме російську окупацію незаконною, чи почне сприймати її як даність», – сказав один європейський дипломат, залучений до переговорів.

Нагадаємо, що Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». Так, «за» проголосували – 93 країни, «проти» – 18, утрималися – 65. США та РФ проголосували проти, а Китай – утримався. Зазначається, що Генасамблея підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наголошує, «що ніяке територіальне придбання в результаті загрози силою або її застосування не повинно визнаватися законним».

Читайте також:

Теги: війна Китай Україна Вашингтон ООН США документи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Херсон було звільнено 11 листопада 2022 року
Визволення Херсона: як це було – щемливі фото та відео
Сьогодні, 10:16
Частка тих, хто зменшив витрати на продукти, зросла з 67% до 72%
Як війна змінила харчові звички українців: на чому економлять
9 листопада, 16:15
Серед виборців лише 2% опитаних бачать у Рубіо майбутнього президента США
Хто може стати президентом США замість Трампа: Рубіо назвав кандидата
7 листопада, 23:56
Трамп пообіцяв допомогу Україні щодо блокування вступу в ЄС з боку Угорщини
Зеленський розповів, як просив Трампа вплинути на Орбана через вступ України в ЄС
4 листопада, 19:02
Окупант мав спортивний розряд «кандидат у майстри спорту Росії з боксу»
ЗСУ на фронті ліквідували дворазового призера чемпіонату Росії з боксу
31 жовтня, 10:17
Нині триває 1344-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025 року
29 жовтня, 08:13
Політична «гойдалка» Трампа почала рух у бік України
Політична «гойдалка» Трампа почала рух у бік України
28 жовтня, 11:01
Українська картопля залишається для внутрішнього ринку через перешкоди експорту
Українська картопля Європі не потрібна: виробники пояснили причини
15 жовтня, 17:15
За словами Макрона, Франція з партнерами вивчає можливості для відновлення і забезпечення важливих послуг в Україні
«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль
12 жовтня, 21:48

Політика

Розвідка опублікувала знімки масштабного російського майданчика для ударних БПЛА
Розвідка опублікувала знімки масштабного російського майданчика для ударних БПЛА
США хочуть виключити згадки про Крим і територіальну цілісність України з документу ООН
США хочуть виключити згадки про Крим і територіальну цілісність України з документу ООН
Трамп запевнив, що війна в Україні більше не загрожує світу
Трамп запевнив, що війна в Україні більше не загрожує світу
Між Білоруссю та Литвою розгорівся скандал через вантажівки
Між Білоруссю та Литвою розгорівся скандал через вантажівки
Президент Чехії відреагував на скандал зі зняттям українського прапора в парламенті
Президент Чехії відреагував на скандал зі зняттям українського прапора в парламенті
Ексгенсек НАТО розповів, як заборонив підлеглим насміхатися з Трампа у 2016 році
Ексгенсек НАТО розповів, як заборонив підлеглим насміхатися з Трампа у 2016 році

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua