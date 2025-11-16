Головна Країна Події в Україні
Росія випустила близько тисячі дронів за тиждень – Зеленський

Максим Бурич
Максим Бурич
Росія випустила близько тисячі дронів за тиждень – Зеленський
Відновлювальні роботи тривають у Харкові та області, на Одещині та Дніпровщині
фото: ДСНС

Відновлювальні роботи тривають у Харкові та області, на Одещині та Дніпровщині

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відновлювальні роботи в низці областей після масованих російських атак, а також озвучив жахливі масштаби повітряного терору, який ворог здійснив проти України лише за останній тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що минулої ночі росіяни запустили по Україні понад 170 дронів, з яких щонайменше половина були типу «Шахед».

Загалом, за весь минулий тиждень, Росія використала проти українців близько 1000 ударних дронів, майже 980 керованих авіаційних бомб (КАБ) та 36 ракет різних типів.

Відновлювальні роботи тривають у Харкові та області, на Одещині та Дніпровщині. Також рятувальники активно працювали у Сумській та Чернігівській областях.

Президент підкреслив, що ефективний захист неба потребує багатокомпонентного захисту: системи ППО, бойова авіація, мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі.

«Над кожним компонентом активно працюємо з партнерами, щоб додати Україні захисту. Підготували нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити наш захист неба, нашу стійкість і нашу дипломатію», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, російські війська почали активно використовувати погані погодні умови, такі як туман і дощ, для проведення атак по всій лінії фронту, зокрема на Покровському, Великомихайлівському та Гуляйпільському напрямках. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики зазначають, що нещодавній механізований штурм ротного розміру в районі Новопавлівки демонструє спробу Росії використати ключову слабкість української оборони: нездатність українських безпілотників ефективно функціонувати в умовах негоди.

