Президент Кенії звернувся із проханням до Зеленського щодо звільнення завербованих Росією громадян

Руто звернувся до Зеленського з проханням посприяти звільненню громадян Кенії

Президент Кенії Вільям Руто під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським попросив сприяти звільненню громадян Кенії, яких Росія завербувала для участі у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента Кенії у соцмережі X.

Вільям Руто зазначив, що обидва президенти стурбовані долею молодих кенійців: «Ми висловили стурбованість щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, та домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких авантюр».

Президент Кенії додав, що Зеленський погодився допомогти у звільненні цих осіб. «Я також висловив підтримку Президенту Зеленському за проведення Українського продовольчого саміту, який його країна планує провести пізніше цього місяця», – додав Руто.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кенії Вільямом Руто. Сторони обговорили двосторонні відносини та спільні проєкти, російські удари проти людей та інфраструктури. Торкнулися питання російського рекрутингу іноземних громадян у свою злочинну війну.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн домовилися, що команди вже цього тижня розпочнуть працювати над реалізацією всіх домовленостей, і узгодили спільні наступні контакти й кроки.

Президент України Володимира Зеленьський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та пригадав багато важливих моментів, які той зробив для України за час перебування на посаді. Зеленський пригадав багато важливих моментів: промова про Zeitenwende, історичний кава-брейк що допоміг почати переговори про вступ України до ЄС, три батареї Patriot, інші поставки систем протиповітряної оборони та багато іншого.