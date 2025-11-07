Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Кенії звернувся із проханням до Зеленського щодо звільнення завербованих Росією громадян

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Президент Кенії звернувся із проханням до Зеленського щодо звільнення завербованих Росією громадян
Руто і Зеленський домовилися про допомогу кенійцям
фото з відкритих джерел

Руто звернувся до Зеленського з проханням посприяти звільненню громадян Кенії

Президент Кенії Вільям Руто під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським попросив сприяти звільненню громадян Кенії, яких Росія завербувала для участі у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента Кенії у соцмережі X.

Вільям Руто зазначив, що обидва президенти стурбовані долею молодих кенійців: «Ми висловили стурбованість щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, та домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких авантюр».

Президент Кенії додав, що Зеленський погодився допомогти у звільненні цих осіб. «Я також висловив підтримку Президенту Зеленському за проведення Українського продовольчого саміту, який його країна планує провести пізніше цього місяця», – додав Руто.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кенії Вільямом Руто. Сторони обговорили двосторонні відносини та спільні проєкти, російські удари проти людей та інфраструктури. Торкнулися питання російського рекрутингу іноземних громадян у свою злочинну війну. 

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн домовилися, що команди вже цього тижня розпочнуть працювати над реалізацією всіх домовленостей, і узгодили спільні наступні контакти й кроки.

Президент України Володимира Зеленьський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та пригадав багато важливих моментів, які той зробив для України за час перебування на посаді. Зеленський пригадав багато важливих моментів: промова про Zeitenwende, історичний кава-брейк що допоміг почати переговори про вступ України до ЄС, три батареї Patriot, інші поставки систем протиповітряної оборони та багато іншого.

Читайте також:

Теги: росія Володимир Зеленський переговори Кенія війна вербовка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередньою інформацією, внаслідок удару загиблих та постраждалих немає
Окупанти атакували вугільні підприємства на Донеччині
5 листопада, 15:21
РФ масовано атакувала Україну вночі
Масована атака на Україну: президент закликав до посилення санкцій проти РФ
30 жовтня, 11:45
Трамп та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися
Трамп та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися
30 жовтня, 04:09
Об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах
Масована атака на Одещину: є поранений, пошкоджено енергетичний об’єкт
29 жовтня, 08:49
Зеленський зробив заяви на засіданні Європейської ради
Президент повідомив, що може змінити перебіг війни
23 жовтня, 16:12
Після публікацій фото із зустрічі Трампа із Зеленським, російські ЗМІ радісно відзначили колір краватки Гегсета
Речник Пентагону нагрубив журналісту через питання про краватку у «російському триколорі»
22 жовтня, 02:55
Зеленський детально розповів про три ймовірні проєкти із США
Американці рятуватимуть українську енергетику? Зеленський назвав ймовірні спільні проєкти
20 жовтня, 12:00
Сергій Полунін: геній балету та скандальний прихильник Путіна
Називав Путіна ангелом. Що відомо про артиста балету Полуніна, якого покарав Зеленський
14 жовтня, 18:04
Зеленський повідомив про успіхи у виробництві зброї
«У 2026 році доженемо Росію». Зеленський повідомив про успіхи у виробництві зброї
9 жовтня, 10:32

Політика

Президент Кенії звернувся із проханням до Зеленського щодо звільнення завербованих Росією громадян
Президент Кенії звернувся із проханням до Зеленського щодо звільнення завербованих Росією громадян
Трамп запропонував зробити поблажку Угорщині за купівлю російської нафти
Трамп запропонував зробити поблажку Угорщині за купівлю російської нафти
Трамп назвав Орбана «великим лідером»
Трамп назвав Орбана «великим лідером»
Китай спустив на воду найпотужніший авіаносець
Китай спустив на воду найпотужніший авіаносець
Єврокомісія посилила візові правила для росіян
Єврокомісія посилила візові правила для росіян
Україна увійшла до виконавчої ради ЮНЕСКО
Україна увійшла до виконавчої ради ЮНЕСКО

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua