РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти
Наслідки обстрілу Харкова
фото: Харківська обласна військова адміністрація/Telegram

Окупанти завдали ударів по Шевченківському і Салтівському районах міста

Увечері 23 листопада російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками, є загиблі, а серед постраждалих – двоє дітей. Про це пише «Главком» із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Окупанти завдали ударів, попередньо, по Шевченківському і Салтівському районах міста. На цей час відомо про 17 постраждалих.

П’ятеро людей травмовані, ще семеро зазнали гострої реакції на стрес. Двоє людей госпіталізовані, решті медики надають допомогу на місці. Серед постраждалих – двоє дітей: 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка – вона зазнала сильного стресу.

На жаль, четверо людей загинули: 61-річна, 69-річна і 41-річна жінки та 55-річний чоловік. Екстрені служби продовжують роботу на місцях прильотів.

Нагадаємо, вночі 19 листопада окупанти масовано атакували Харків, спрямувавши на Слобідський, Основ’янський та Немишлянський райони міста 19 ударних безпілотників типу «Герань-2».

Внаслідок удару постраждали 32 особи, серед яких троє неповнолітніх: 9-річна дитина, 13-річна дитина та 18-річна дівчина. Шістьох постраждалих було госпіталізовано. Усім надається необхідна медична допомога.

Рятувальні служби також провели евакуацію 48 мешканців, включно з трьома дітьми, із задимленого під'їзду житлової багатоповерхівки.

Також у ніч на 19 листопада російські терористи атакували безпілотниками Харківщину. Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

Як повідомив Зеленський, окупанти атакували критичну інфраструктуру в Лозовій на Харківщині.

«Ворожа атака. Під ударом критична інфраструктура. Обережно!», – написав Зеленський.

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них –  діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

Раніше у ніч на 17 листопада російські окупанти продовжили повітряні атаки на територію України, використовуючи ударні безпілотники. Близько 22:30 вибухи зафіксували у Харківській області. 

Як повідомили в МВА, в Ізюмі пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки спочатку було знеструмлено частину Ізюмської громади, а згодом світло повністю зникло на всій її території.

