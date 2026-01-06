Головна Країна Події в Україні
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми 6 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми 6 січня 2026 року
В усіх регіонах України сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Відучора майже повністю знеструмлене місто Славутич на Чернігівщині

Уночі ворог завдав дронових та артилерійських ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені абоненти у Харківській і Донецькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Також ще відучора майже повністю знеструмлене місто Славутич на Чернігівщині. Відновлювальні роботи відбуваються скрізь, де наразі це дозволяють безпекові умови.

Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – сьогодні в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання світла: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

«Через наслідки попередніх обстрілів – у кількох областях на ранок застосовані аварійні відключення. Раніше оприлюднені обленерго графіки погодинних знеструмлень там наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі», – наголошує «Укренерго».

Зокрема, в усіх регіонах України сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

