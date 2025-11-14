Пішов у військкомат у перший день війни. Згадаймо Юрія Боднарюка

У військкомат чоловік пішов у перший день повномасштабного вторгнення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Боднарюка.

Юрій Бондарюк був смертельно поранений 18 березня 2023 року. У його автівку влучив дрон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку міську раду.

Народився Юрій Миколайович Боднарюк 29 квітня 1980 року в Глибокій. Навчався у місцевій школі. Із дитинства був щирим, уважним до людей, умів підтримати добрим словом.

За освітою він був юристом, працював директором районного центру соціальних служб для дітей та молоді в рідному селищі. Згодом – начальником відділу житлово-комунального господарства Глибоцької РДА. Колеги згадують його як чесну та порядну людину.

У військкомат чоловік пішов у перший день повномасштабного вторгнення фото: Чернівецька обласна рада

Юрій Боднарюк брав участь у Революції Гідності. Після початку російсько-української війни волонтерив – возив на фронт гуманітарну допомогу, підтримував бійців.

«Якось Юрі довелося евакуювати тіла мертвих хлопців із Іловайська й Дебальцевого. Тоді згорьована мама одного з загиблих била його в груди й промовляла: «Чого ти живий, а мій син загинув?». Опісля він сказав: «Я більше не можу чути таких слів. Якщо буде війна – піду сам», – пригадує мати захисника Лілія Боднарюк.

Юрій Боднарюк з побратимами під час відпочинку фото: Чернівецька обласна рада

Рішення було прийнято. Юрій Боднарюк спакував рюкзака. Той чекав свого часу. У військкомат чоловік пішов у перший день повномасштабного вторгнення. Служив старшим солдатом артилерійської групи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Мав позивний Балу. Звільняв від окупантів Київщину, опісля – захищав Бахмут.

«Побратими казали, що він завжди був поруч, готовий допомогти. І це його натура: «Я якось обійдуся, зате хлопці матимуть». Коли до нього прийшов військовослужбовець у дірявих берцях, а йому – на передову, то Юра зняв берці з себе і тиждень, допоки волонтери не привезли нове взуття, ходив у шльопанцях. Він реально своєму народу віддавав останнє», – пригадує друг воїна, настоятель храму святої Ольги ПЦУ селища Глибока протоієрей Роман Грищук.

Юрій Боднарюк мав позивний Балу фото: Чернівецька міська рада

Навіть коли Юрій Боднарюк розтрощив кістку на нозі і йому наклали гіпс, відмовився покидати фронт. Займався логістикою, возив хлопцям зброю, контактував із волонтерами.

Смертельне поранення воїн отримав 18 березня 2023 року. У його автівку влучив дрон. Юрію Боднарюку було 42 роки.

Поховали Героя у рідній Глибокій. У нього залишилися батьки, сестра, син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.