Пішов у військкомат у перший день війни. Згадаймо Юрія Боднарюка

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Пішов у військкомат у перший день війни. Згадаймо Юрія Боднарюка
Юрію Боднарюку назавжди 42 роки
У військкомат чоловік пішов у перший день повномасштабного вторгнення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Боднарюка.

Юрій Бондарюк був смертельно поранений 18 березня 2023 року. У його автівку влучив дрон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку міську раду

Народився Юрій Миколайович Боднарюк 29 квітня 1980 року в Глибокій. Навчався у місцевій школі. Із дитинства був щирим, уважним до людей, умів підтримати добрим словом.

За освітою він був юристом, працював директором районного центру соціальних служб для дітей та молоді в рідному селищі. Згодом – начальником відділу житлово-комунального господарства Глибоцької РДА. Колеги згадують його як чесну та порядну людину.

У військкомат чоловік пішов у перший день повномасштабного вторгнення
У військкомат чоловік пішов у перший день повномасштабного вторгнення
Юрій Боднарюк брав участь у Революції Гідності. Після початку російсько-української війни волонтерив – возив на фронт гуманітарну допомогу, підтримував бійців.

«Якось Юрі довелося евакуювати тіла мертвих хлопців із Іловайська й Дебальцевого. Тоді згорьована мама одного з загиблих била його в груди й промовляла: «Чого ти живий, а мій син загинув?». Опісля він сказав: «Я більше не можу чути таких слів. Якщо буде війна – піду сам», – пригадує мати захисника Лілія Боднарюк.

Юрій Боднарюк з побратимами під час відпочинку
Юрій Боднарюк з побратимами під час відпочинку
Рішення було прийнято. Юрій Боднарюк спакував рюкзака. Той чекав свого часу. У військкомат чоловік пішов у перший день повномасштабного вторгнення. Служив старшим солдатом артилерійської групи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Мав позивний Балу. Звільняв від окупантів Київщину, опісля – захищав Бахмут.

«Побратими казали, що він завжди був поруч, готовий допомогти. І це його натура: «Я якось обійдуся, зате хлопці матимуть». Коли до нього прийшов військовослужбовець у дірявих берцях, а йому – на передову, то Юра зняв берці з себе і тиждень, допоки волонтери не привезли нове взуття, ходив у шльопанцях. Він реально своєму народу віддавав останнє», – пригадує друг воїна, настоятель храму святої Ольги ПЦУ селища Глибока протоієрей Роман Грищук.

Юрій Боднарюк мав позивний Балу
Юрій Боднарюк мав позивний Балу
Навіть коли Юрій Боднарюк розтрощив кістку на нозі і йому наклали гіпс, відмовився покидати фронт. Займався логістикою, возив хлопцям зброю, контактував із волонтерами.

Смертельне поранення воїн отримав 18 березня 2023 року. У його автівку влучив дрон. Юрію Боднарюку було 42 роки.

Поховали Героя у рідній Глибокій. У нього залишилися батьки, сестра, син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

