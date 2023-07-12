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Наслідки прильоту по «Дюні» та загроза ракетного обстрілу: яка ситуація на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наслідки прильоту по «Дюні» та загроза ракетного обстрілу: яка ситуація на фронті
Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ
фото ілюстративне

Противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі

Триває 504-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього в ударі було задіяно 15 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також, ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Гута-Студенецька Чернігівської області; Винторівка, Манухівка Сумської області та Відродженівське, Ізбицьке, Землянки Харківської області.

Куп’янський напрямок

Наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Ступочки, Олександро-Шультине, Диліївка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Лиман, Богданівка, Хромове, Іванівське та Торецьк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Пантелеймонівки Донецької області. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Авдіївка, Веселе, Водяне та Желане Перше Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка та Катеринівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви, Макарівки і Рівнополя та здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Новодарівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Антонівка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, внаслідок прямого влучання по готелю «Дюна», протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських загарбників до місцевого моргу.

Противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої. Таким чином окупанти намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.

Авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири зенітно-ракетних комплекси та дві станції РЕБ противника.

Теги: ЗСУ окупанти війна Генштаб

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