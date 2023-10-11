Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бійці 53-ї бригади показали, як знищують окупантів на Авдіївському напрямку (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Бійці 53-ї бригади показали, як знищують окупантів на Авдіївському напрямку (відео)
Російські окупанти вчора значними силами спробували взяти Авдіївку в кільце
фото з відкритих джерел

Російські окупанти активізували атаки на Авдіївському напрямку, проте Сили оборони України відбили всі штурми загарбників

Бійці 53-ї бригади відбили атаку російських штурмовиків, які вчора значними силами спробували взяти Авдіївку в кільце. Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

На відео можна помітити, як наші захисники мужнього борються з атаками окупантів.

Російські окупанти активізували атаки на Авдіївському напрямку. Проте Сили оборони України відбили всі штурми загарбників. 

Як повідомлялося, 10 жовтня Авдіївка Донецької області перебувала під масованими ударами російської артилерії та авіації. 

Нагадаємо, триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.

Читайте також: Авдіївка. Почалась дуже важка битва
Теги: Авдіївка окупанти ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрпошта» стає приводом для невдоволення українців
На що скаржаться клієнти «Укрпошти» і чи можна цьому зарадити?
16 вересня, 10:26
Кім Чен Ин їде до Путіна, Росія планує масову мобілізацію. Головне за 11 вересня
Кім Чен Ин їде до Путіна, Росія планує масову мобілізацію. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
За добу відбулося 35 бойових зіткнень
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
19 вересня, 06:56
В Ірані спалахнула пожежа на заводі міноборони (відео)
В Ірані спалахнула пожежа на заводі міноборони (відео)
29 вересня, 03:16
«Наші пращури палили Москву»: Буданов наполягає, що Україна має повернути свою історію
«Наші пращури палили Москву»: Буданов наполягає, що Україна має повернути свою історію
22 вересня, 12:20
У РФ стурбовані загрозою можливих українських рейдів через кордон
Стало відомо, чим РФ оснащує своїх прикордонників
12 вересня, 10:59
Міністри оборони України та Литви
Литва передасть Україні новий пакет допомоги
20 вересня, 00:30
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих ударів
Херсон у вогні: вночі окупанти вдарили по місту
30 вересня, 09:09
На потреби оборони виділяється 303 млрд грн
Рада збільшила видатки держбюджету на потреби оборони
6 жовтня, 16:28

Події в Україні

Путін подарував Кримську єпархію Української церкви своєму духівнику
Путін подарував Кримську єпархію Української церкви своєму духівнику
ЗСУ уразили радіолокаційну станцію противника – Генштаб
ЗСУ уразили радіолокаційну станцію противника – Генштаб
Бійці 53-ї бригади показали, як знищують окупантів на Авдіївському напрямку (відео)
Бійці 53-ї бригади показали, як знищують окупантів на Авдіївському напрямку (відео)
МВС пропонує карати ресторани за роботу у комендантську годину
МВС пропонує карати ресторани за роботу у комендантську годину
У Криму вибухнув патрульний корабель РФ
У Криму вибухнув патрульний корабель РФ
Ракетний удар по Нікополю: влада показала жахливі наслідки (фото)
Ракетний удар по Нікополю: влада показала жахливі наслідки (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
32K
Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників
26K
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
23K
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати
8726
ООН звинуватила Ізраїль у порушенні міжнародного права
7732
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)

Новини

Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Сьогодні, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту