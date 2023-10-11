Бійці 53-ї бригади показали, як знищують окупантів на Авдіївському напрямку (відео)

Російські окупанти активізували атаки на Авдіївському напрямку, проте Сили оборони України відбили всі штурми загарбників

Бійці 53-ї бригади відбили атаку російських штурмовиків, які вчора значними силами спробували взяти Авдіївку в кільце. Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

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На відео можна помітити, як наші захисники мужнього борються з атаками окупантів.

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Російські окупанти активізували атаки на Авдіївському напрямку. Проте Сили оборони України відбили всі штурми загарбників.

Як повідомлялося, 10 жовтня Авдіївка Донецької області перебувала під масованими ударами російської артилерії та авіації.

Нагадаємо, триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.