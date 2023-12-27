Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наступний рік буде ще важчим – Тарнавський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наступний рік буде ще важчим – Тарнавський
Українським військовим буде складніше, оскільки ворог робитиме усе можливе, аби стримати ЗСУ
фото ілюстративне

Закінчити війну можна по-різному, проте не у всіх можливих сценаріях Україна буде у вигідних умовах

Наступний рік, ймовірно, буде ще важчим, адже українські захисники прагнуть звільнити території від ворога. Чим ближче Сили оборони будуть до головної мети, тим складніше буде. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, передає «BBC Україна».

Тарнавський пояснив, що українським військовим буде складніше, оскільки ворог робитиме усе можливе, аби стримати ЗСУ. Сили оборони прагнуть звільнити території й закінчити бойові дії, а окупанти робитимуть усе можливе, аби цього не допустити.

«Ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали. Тому, як кажуть, нам – удачі, ну, а їм – вони свій вибір зробили. Тому я кажу, що рік буде важкий», – пояснив він.

Разом з тим, Тарнавський не став відповідати на запитання, чи реально завершити війну в наступному році. За його словами, для України важливо перемогти у війні, а не просто «завершити». Закінчити війну можна по-різному, проте не у всіх можливих сценаріях наша країна буде у вигідних умовах.

Нагадаємо, триває 672-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах. Протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та розвідувальний БпЛА ворога. Також тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ».

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі цілі противника.

Теги: війна ЗСУ окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Все, що росіяни залишили від Мар'їнки
Тарнавський пояснив, чи є сенс утримувати Мар'їнку
Сьогодні, 10:26
Минулої доби авіація Сил оборони завдала потужних ударів по ворожих позиціях
Авіація ЗСУ вдарила по 17 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму
Окупанти шукають інформаторів у Феодосії після знищення корабля «Новочеркаськ»
Вчора, 23:31

Події в Україні

План «Б». Данілов розповів, що робитиме Україна без допомоги США
План «Б». Данілов розповів, що робитиме Україна без допомоги США
Масштабна повітряна тривога тривала трохи більше 15 хвилин
Масштабна повітряна тривога тривала трохи більше 15 хвилин
Наступний рік буде ще важчим – Тарнавський
Наступний рік буде ще важчим – Тарнавський
Тарнавський пояснив, чи є сенс утримувати Мар'їнку
Тарнавський пояснив, чи є сенс утримувати Мар'їнку
Скільки хімічних атак РФ завдала по українських військових: шокуючі цифри
Скільки хімічних атак РФ завдала по українських військових: шокуючі цифри
Загиблі на Одещині та удар по вокзалу в Херсоні: яка ситуація в регіонах
Загиблі на Одещині та удар по вокзалу в Херсоні: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Де в Україні розікрали найбільше коштів на відновлення: Держаудитслужба назвала місто
11K
Закон про мобілізацію. Чому всі такі налякані?
9551
На Київщині на Різдво горіли церкви: розпочато розслідування
9356
Шойгу доповів Путіну про знищення корабля «Новочеркаськ» у Криму
7811
На заводі Tesla робот напав на інженера
7154
УПЦ МП стала на захист своїх митрополитів, звинувачених у роботі на Росію

Новини

Два роки допомоги ЗСУ. Фонд Порошенка оприлюднив звіт
Сьогодні, 10:47
У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото)
Сьогодні, 08:42
Авіація ЗСУ вдарила по 17 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ, сильний вітер: прогноз погоди на 27 грудня
Сьогодні, 04:49
На заводі Tesla робот напав на інженера
Сьогодні, 04:16

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua