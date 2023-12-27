Наступний рік буде ще важчим – Тарнавський

Закінчити війну можна по-різному, проте не у всіх можливих сценаріях Україна буде у вигідних умовах

Наступний рік, ймовірно, буде ще важчим, адже українські захисники прагнуть звільнити території від ворога. Чим ближче Сили оборони будуть до головної мети, тим складніше буде. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, передає «BBC Україна».

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Тарнавський пояснив, що українським військовим буде складніше, оскільки ворог робитиме усе можливе, аби стримати ЗСУ. Сили оборони прагнуть звільнити території й закінчити бойові дії, а окупанти робитимуть усе можливе, аби цього не допустити.

«Ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали. Тому, як кажуть, нам – удачі, ну, а їм – вони свій вибір зробили. Тому я кажу, що рік буде важкий», – пояснив він.

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Разом з тим, Тарнавський не став відповідати на запитання, чи реально завершити війну в наступному році. За його словами, для України важливо перемогти у війні, а не просто «завершити». Закінчити війну можна по-різному, проте не у всіх можливих сценаріях наша країна буде у вигідних умовах.

Нагадаємо, триває 672-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах. Протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та розвідувальний БпЛА ворога. Також тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ».

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі цілі противника.