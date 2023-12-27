Авіація ЗСУ вдарила по 17 базах окупантів – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 27 грудня

Триває 672-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 грудня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили вісім атак противника біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де відбито сім атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Успішні удари ЗСУ по ворогу

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах. Протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та розвідувальний БпЛА ворога. Також тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ».

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі цілі противника.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 27 грудня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. РФ застосувала 46 БпЛА типу Shahed-136/131.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська вели позиційні бої на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському та Запорізькому напрямках.