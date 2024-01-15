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Розвідка пояснила, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на «Шахеди»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка пояснила, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на «Шахеди»
За словами заступника Буданова, Іран має надію отримати від Російської Федерації сучасну авіацію
фото з відкритих джерел

Іран розвиває військо-технічне співробітництво з Росією

Тегеран зацікавлений в російському озброєнні в обмін на постачання зброї в Росію. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

«Іран розвиває військо-технічне співробітництво з Росією, тому що Тегеран зацікавлений в російському озброєнні», ­– зазначив він.

Зокрема, за словами Скібіцького, Іран має надію отримати від Російської Федерації сучасну авіацію, наприклад Су-34, тренувальні літаки, радіолокаційні станції.

«Між ними тривають переговори», – констатував представник розвідки.

Нагадаємо, Росія отримала з Ірану новий вантажний борт. Українцям варто очікувати нових атак «шахедами».

Раніше повідомлялося, що Росія збирається придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану.

До слова, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.

Теги: війна розвідка росія Іран винищувач

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