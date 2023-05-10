Навіщо Пригожин бреше про снарядний голод у Бахмуті: роз’яснення ЗСУ

Гучні заяви Пригожина свідчать скоріше про військову катастрофу на Бахмутському напрямку

Протягом останньої доби в районі Бахмута було зафіксовано 28 випадків військових бойових дій та 524 ворожі обстріли. Це свідчить про достатню кількість боєприпасів у ворога. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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«Тому розмови їхні про якийсь снарядний голод – це фейк. 28 боєзіткнень відбулося, 10 авіанальотів, 203 окупанти знищено, 216 було поранено і п'ятеро потрапили в полон. Також було знищено 11 БМП, два бронетранспортери, легкий артилерійський тягач, п'ять польових складів з боєприпасами й один БПЛА типу «Зала», – повідомив Череватий.

Речник зазначив, що гучні заяви ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина про вихід із Бахмута, свідчать скоріше про військову катастрофу на цьому напрямку, адже росіяни щодня втрачають своїх бійців сотнями.

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«Військова катастрофа стоїть за цими заявами. Тому що якщо американські джерела оцінюють в 100 тисяч втрати на цьому напрямку пораненими й вбитими, вбитими 20 тисяч – це ще дуже консервативний підрахунок. Якщо щодоби вони втрачають не менше 100 вбитими, а останнім часом і більше, й не мають джерела поповнення, як раніше було з російських в’язниць, це зрозуміло, що їхня безславна історія там може закінчитись», – пояснив він.

Раніше на Банковій заявили, що ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин наразі перебуває у максимально невигідному становищі в Бахмуті. Адже кожна його наступна заява чи вчинок, ймовірно, призведе до його ліквідації.

Як повідомлялося, українські захисники розгромили під Бахмутом російські війська, взяли багато полонених та завдали багато втрат «вагнерівцям». Українські воїни знищили під Бахмутом 6 та 8 роти 72-ї бригади ВС РФ. Також 3-й штурмовий загін «Вагнера», рятуючи прорив фронту, зазнав великих втрат. Наразі звільнено 7.8км² української території.