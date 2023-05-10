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Вихід «вагнерівців» із Бахмута: Банкова прокоментував «цугцванг» Пригожина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вихід «вагнерівців» із Бахмута: Банкова прокоментував «цугцванг» Пригожина
Війська Пригожина покинули Бахмут
фото з відкритих джерел

Євген Пригожин: «Ідеальний «цугцванг Пригожина». Іти вперед не можна: знищать ЗСУ»

Ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин наразі перебуває у максимально невигідному становищі в Бахмуті. Адже кожна його наступна заява чи вчинок, ймовірно, призведе до його ліквідації. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Ідеальний «цугцванг Пригожина». Іти вперед не можна: знищать ЗСУ. Повернутися назад не можна: знищать загороджувальні загони міноборони Росії. Стояти на місці – просто знищать. Боєприпасів не дають. Що лишається? Бути офіційно визнаним терористичним угрупованням. І чекати на фінал...», – написав Подоляк.

Нагадаємо, очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин записав гнівне відео щодо мізерного забезпечення російських підрозділів на українському Донбасі та назвав бойову ситуацію на східному напрямку геноцидом «русского народа и армии». 

Як повідомлялося, українські захисники розгромили під Бахмутом російські війська, взяли багато полонених та завдали багато втрат «вагнерівцям». Українські воїни знищили під Бахмутом 6 та 8 роти 72-ї бригади ВС РФ. Також 3-й штурмовий загін «Вагнера», рятуючи прорив фронту, зазнав великих втрат. Наразі звільнено 7.8км² української території.

Як повідомлялося, «Вагнерівці» покинули Бахмут на Донеччині, втративши приблизно 500 своїх військових.  Зранку 9 травня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин розповів про втечу бійців російської 72 бригади з позицій під Бахмутом. За його словами, вони оголили стратегічний плацдарм, і аби його втримати загинули 500 «вагнерівців». 

Теги: Бахмут конфлікт Михайло Подоляк ПВК Вагнера радник Міноборони

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