Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ймовірно, Путін запустив ракети, аби заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні кола

Масований ракетний удар по Україні, здійснений військами РФ 9 березня, став найбільшим за поточний рік, однак ця атака могла послужити лише цілям російської державної пропаганди. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ повідомили, що окупанти завдали удару по критично важливій інфраструктурі країни 84 різними ракетами, враховуючи 28 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 20 крилатих ракет «Калібр», шість протикорабельних ракет Х-22, шість гіперзвукових ракет Х- 47 «Кинжал», дві надзвукові протикорабельні ракети 31П, шість керованих ракет Х-59 і не менше 13 ракет із комплексів С-300.

Крім того, війська РФ також атакували Україну за допомогою восьми безпілотників Shahed-136, які, на думку українських офіційних осіб, мали відвернути увагу нашої систем ППО перед самим ракетними ударами.

Українські захисники збили 34 з 48 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555, а також 4 «Шахеди». Українські офіційні особи зазначили, що всі вісім ракет Х-31П та Х-59 не досягли поставлених цілей. Представник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що українські сили не могли збити деякі російські ракети, як-от «Кинжал» і С-300.

Міноборони РФ заявило, що російські сили завдали «високоточкових ракетних ударів великої дальності з повітря, моря і наземного базування» по українській військовій інфраструктурі, військово-промислових комплексах та енергетичній інфраструктурі, яка підтримує ЗСУ. Атака ніби є «відплатою за теракти». Ймовірно, російська сторона мала на увазі нібито «вторгнення» до Брянської області 2 березня.

Водночас українські офіційні особи, російські блогери та кадри з соцмереж вказують на те, що РФ переважною більшістю атакувала енергетичну інфраструктуру.

Російські мілблогери також розповсюджували кадри та репортажі про наслідки ударів по об'єктах енергетики у Києві, Дніпрі, Вінниці, Одесі, Кіровограді, Харкові та інших містах.

Аналітики ISW досі впевнені, що ці ракетні удари не підірвуть волю України та не покращать позиції РФ на фронті.

«Кремль, ймовірно, навмисно запустив ракети, які українська система ППО не може перехопити, щоб досягти результатів у російському інформаційному просторі, незважаючи на скорочення запасів таких ракет», – йдеться у звіті.

Зазначається, що Росія всього має до 50 ракет «Кинжал» і використала деякі незамінні для неї ракети.

Експерти вважають, що російський диктатор, ймовірно, використав ці ракети в безрезультатних атаках, аби заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні кола, які переважною більшістю закликали його помститися за інцидент у Брянській області 2 березня.

Російські блогери та пропагандисти також критикують російську ракетну кампанію за те, що вона не змогла змусити Україну «замерзнути» взимку.

«Путін, ймовірно, спробував компенсувати ці наративи ще однією ракетною атакою, подібною до тієї, яку Росія провела восени 2022 року, використовуючи сучасні ракети, щоб гарантувати деяку шкоду Україні. Однак російські блогери не підтримали сьогоднішні удари переважною більшістю, зазначивши, що Кремлю час змінити свій підхід до націлювання з огляду на те, що Україна пристосувалася до встановленої схеми атак на свою енергетичну інфраструктуру», – зауважили аналітики. 

Нагадаємо, що РФ у ніч проти 9 березня вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього були влучання в Голосіївському та у Святошинському районах Києва. Є поранені, п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено.

Крім того, п'ятеро людей загинули у Львівській області в результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня. 

Теги: пропаганда росія обстріл окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масована атака дронів і нові санкції проти РФ – головне за ніч
Масована атака дронів і нові санкції проти РФ – головне за ніч
27 лютого, 07:20
Ворожі БПЛА над Дніпропетровщиною, ракетний обстріл Святогірська: ситуація в регіонах 28 лютого
Ворожі БПЛА над Дніпропетровщиною, ракетний обстріл Святогірська: ситуація в регіонах 28 лютого
28 лютого, 12:44
Шойгу нібито відвідав передовий пункт управління окупантів на Донбасі
Шойгу прилетів в Україну? РФ знову повідомляє про візит міністра «на фронт» (відео)
4 березня, 09:02

Події в Україні

Ризик ядерної війни та таємні переговори на «Азовсталі»: головне за ніч
Ризик ядерної війни та таємні переговори на «Азовсталі»: головне за ніч
Скільки ракет випустила Росія 9 березня? Генштаб повідомив подробиці
Скільки ракет випустила Росія 9 березня? Генштаб повідомив подробиці
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
Зенітники майстерно приземлили ворожу ракету (відео)
Зенітники майстерно приземлили ворожу ракету (відео)
Як велися таємні переговори, що зупинили штурм «Азовсталі»: деталі від CNN
Як велися таємні переговори, що зупинили штурм «Азовсталі»: деталі від CNN
Де найскладніша ситуація з енергопостачанням? Відповідь «Укренерго»  
Де найскладніша ситуація з енергопостачанням? Відповідь «Укренерго»  

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Ракетна атака на Львівщину: п'ятеро загиблих (фото, відео)
12K
Вони експортують зброю на мільярди. Тільки не в Україну
12K
Протести у Грузії. Кремль знайшов «винних» та звернувся до росіян
9519
Масована ракетна атака: куди влучили окупанти (оновлено)
7701
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
7315
Усі негайно в укриття: у Москві пролунав сигнал повітряної тривоги

Новини

Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Вчора, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Вчора, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Вчора, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту