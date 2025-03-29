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ЗСУ зберігають активність на території Росії: Зеленський назвав мету

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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ЗСУ зберігають активність на території Росії: Зеленський назвав мету
Президент особливо відзначив за результативність на передовій воїнів кількох підрозділів
фото: Офіс президента

Президент подякував українським воїнам за стійкість

Сили оборони України зберігають активність на російській території, яка не дає окупантам заходити в Сумську та Харківську області. Як інформує «Главком», таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 29 березня після розмови з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

«Сьогодні я говорив із головкомом Олександром Сирським – про ситуацію на нашому фронті, також у тих районах, де наші сили діють на території Росії. Ми зберігаємо активність, – сказав він. – Я дякую за стійкість усім нашим підрозділам – від Курщини до південних напрямків».

При цьому президент особливо відзначив за результативність на передовій воїнів кількох підрозділів: 225-й окремий штурмовий полк, 47-ма окрема механізована бригада, Сили спеціальних операцій (за дуже ефективні дії зі знищення ворога), 35-та окрема бригада морської піхоти (за ефективність у боях на Покровському напрямку).

Раніше командувач 3-го штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький висловився про закінчення війни

Нагадаємо, війська Російської Федерації готуються розпочати новий наступ вже найближчими тижнями. Кремль прагне максимізувати тиск на Україну та посилити свою переговорну позицію на переговорах про припинення вогню. 

Також Російська Федерація не прорвала український кордон в Сумській області. Ворог використовує малі штурмові групи, однак ЗСУ дають відсіч. 

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Теги: росія Володимир Зеленський ворог Олександр Сирський

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