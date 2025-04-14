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Дрони атакували Харків: спалахнула масштабна пожежа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Дрони атакували Харків: спалахнула масштабна пожежа
фото з відкритих джерел / ілюстративне

У Харкові після атаки горять складські приміщення із продуктами харчування

Ворожі дрони атакували Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

«У Харкові пролунав вибух – над містом було зафіксовано ворожий БПЛА. Під ударом опинилося цивільне підприємство у Салтівському районі», – йдеться в повідомленні.

На місці влучання виникла пожежа.

Згодом стало відомо, що горять складські приміщення із продуктами харчування. Площа пожежі – 1000 м².

Постраждалих на дану хвилину немає.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Одесу «шахедами». Внаслідок ворожого удару пошкоджено лікарню.

Окрім лікарні, також пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та машини. Постраждало п’ять осіб.

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Теги: дрон війна Одеса окупанти безпілотник

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