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В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
Дрони атакують Одесу
фото з відкритих джерел

У місті триває загроза ударних БпЛА

У ніч на 19 квітня російські терористи запустили дрони по Одесі. У місті прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу та одеські пабліки.

О 00:40 в Одесі пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних дронів по Одещині.

Згодом міський голова Генадій Трухавнов закликав містян залишатись у безпечних місцях та повідомив, що в Одесі прогриміли вибухи.

Цієї ночі також чутно було вибухи і в Сумах. 

До слова, у ніч на 16 квітня у Одесі прогриміли вибухи. Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками.

Внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, загорання житлового будинку. 

Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби. В Одесі постраждали три людини

Нагадаємо, окупанти атакували Харків трьома ракетами «Іскандер» на світанку 18 квітня, приблизно о 5:10. Під атакою опинився Основʼянський район міста. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки по Харкову становить 114 осіб.

Одна з ракет розірвалась у повітрі просто над спальним районом, інша влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою.

У Харкові пошкоджені десятки багатоквартирних та приватних будинків, дві школи, два дитсадки, центр дитячої творчості, машини тощо.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Теги: Одеса обстріл тривога

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