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    Події в Україні

    «Не знали, чи прокинемось вранці». Історії журналістів, які стали біженцями

    У оточеному Маріуполі доводилося готувати їжу на вогнищі - «Не знали, чи прокинемось вранці». Історії журналістів, які стали біженцями
    У оточеному Маріуполі доводилося готувати їжу на вогнищі
    фото: Ольга Григор’ян

    Журналістка Ольга Григор’ян дивом вибралася з Маріуполя, а родила Вані Жукова – із Ірпеня

    Національна спілка журналістів України оприлюднила історії медійників, через російську збройну агресію втратили рідні домівки та були змушені тікати від війни. Про це йдеться у публікації на сайті Спілки.

    Ольга Григор’ян була журналісткою регіонального телеканалу «Донбас» (Маріуполь), працювала над темою «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб». За гіркою іронією долі, вона сама стала однією з тих, кого війна змусила шукати прихисток у далеких від дому краях.