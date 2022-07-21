«Не знали, чи прокинемось вранці». Історії журналістів, які стали біженцями

Журналістка Ольга Григор’ян дивом вибралася з Маріуполя, а родила Вані Жукова – із Ірпеня

Національна спілка журналістів України оприлюднила історії медійників, через російську збройну агресію втратили рідні домівки та були змушені тікати від війни. Про це йдеться у публікації на сайті Спілки.

Ольга Григор’ян була журналісткою регіонального телеканалу «Донбас» (Маріуполь), працювала над темою «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб». За гіркою іронією долі, вона сама стала однією з тих, кого війна змусила шукати прихисток у далеких від дому краях.